機車改裝排氣管 後年列入驗車

改裝車夜間噪音產生民怨，不僅地方政府紛紛祭出「靜城專案」加強取締，桃園市政府今年8月也在行政院會中建議加強噪音管制與改裝車規範。交通部近日配合環境部預告修正「道路交通安全規則」，將改裝機車排氣管列為驗車項目，使用未經認證排氣管最重可吊銷牌照，違者上路可罰900元至1800元罰鍰，預計2025年元旦實施。

今年1月到8月噪音車檢舉數突破2萬件，交通部近日預告「道路交通安全規則」修正草案，2025年1月1日起，將機車排氣管設備列為檢驗項目，民眾若更換非原型式排氣管，應使用經環境部噪音管制認證，且能對應該機車型式的排氣管。明年12月31日前，申請更換非原型式排氣管者，經公路監理機關檢驗合格可辦理變更登記。

交通部表示，為從源頭解決機車改裝排氣管產生噪音問題，配合環境部加速推動排氣管噪音認證制度，將更換非原型式機車排氣管納為公路監理機關應辦理變更登記項目，機車更換非原型式排氣管，應使用經環境部噪音管制認證排氣管。

公路局表示，當前監理單位針對排氣管檢驗項目，僅包括排氣管尾管出口角度及高度、排氣系統隔熱防護裝置、尾端出口應位於車輛後方等，道路交通安全規則修正上路後，環境部會向製造商公告經過認證的排氣管型號，民眾若有改裝需求僅能安裝經認證型號，並至監理單位進行臨時檢驗。