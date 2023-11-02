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薩克斯瘋4怪客 月底來台演出

聯合報／ 本報訊
本次除了是薩克斯瘋4怪客暌違6年來台演出之外，也是他們第4度訪台。圖／聯合數位文創提供
本次除了是薩克斯瘋4怪客暌違6年來台演出之外，也是他們第4度訪台。圖／聯合數位文創提供

世界各大知名音樂節演出常客、全球演出超過2千場且場場爆滿，享譽國際的薩克斯瘋4怪客「Super Sax Show」暌違6年，本月底將再度征服國家級場館，於台北國家音樂廳盛大開演。

「Super Sax Show」以音樂來表現劇情的表演形式，讓音樂會「活」起來，變成1場活潑有趣的音樂秀。演出的故事背景發生在巴黎，4位素不相識的薩克斯風好手，來到同一個樂隊參加面試，然而，他們的才華洋溢及獨特的風格卻不受面試官的青睞，在受盡批評後4人最終紛紛落選，而這卻只是故事的開始。

落選後的4人毅然決定組建起自己的樂隊，驚喜的是，雖然風格迥異，但當他們的音樂結合時，卻是非常的和諧，隨之他們便開啟了專屬於他們的音樂之旅，並由此一舉成名！整場演出透過演奏家兼顧幽默與創意的詮釋，讓觀眾看到與過往印象中不同的薩克斯風演出，原來薩克斯風還能這樣「玩」。

本次除了是薩克斯瘋4怪客暌違6年再度來台演出之外，也是他們第4度訪台，過往來台皆吸引眾多觀眾購票觀賞，回應台灣觀眾的熱情，本次也將帶來精采絕倫的創意演奏，讓古典音樂深入淺出，翻轉你我對於薩克斯風的想像，購票請洽udn售票網。

面試 驚喜

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