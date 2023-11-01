乳癌權威腦中風病逝...醫師3點提醒 遇這些症狀盡速就醫
成大醫院乳房暨整形外科醫師郭耀隆驚傳腦中風病逝。醫師提醒，近期天氣變化大，腦中風發生率增加，提醒民眾要維持作息正常，吃飯吃八分飽，並控制血糖、血壓、膽固醇等，如發生意識改變等，或嘴角歪斜、臉不對稱；手部無力下垂；說話不清楚等，都要盡速就醫。
根據110年死因統計，腦血管疾病是國人第4號殺手，平均每年奪走1萬多條寶貴的性命，腦中風8大危險因子，分別是高血壓、糖尿病、膽固醇過高、心房顫動、運動量不足、肥胖、吸菸及腦中風家族史等。
振興醫院神經內科主任級醫師賴達昌說，腦中風有分出血性和缺血性，發生原因包括血壓高、膽固醇高、血糖高或尿酸高等，「生活不正常最容易影響」。
賴達昌進一步說明，腦部出血或梗塞的位置，影響後續嚴重程度，出血性腦中風患者可能出現意識改變、摔倒等症狀，當出血量一大，壓迫腦幹、影響掌管呼吸中樞的延腦，應盡快送醫，接受緊急手術，控制出血。至於梗塞性腦中風，患者可能單側肢體突然無力或感覺異常、麻木、口齒不清、突然視野缺損、眩暈、噁心、嘔吐或複視。
明顯的就是看患者的顏面，或者有無出現講話與力量問題 ，應把握4小時黃金時間，盡快到醫院接受溶栓治療。
賴達昌表示，如果睡眠充足，且又定期運動習慣的話，都不太容易發生腦中風，最重要的就是要保持規律作息與飲食控制，例如吃飯吃八分飽就好；另外，近期天氣變化大，而天冷也是腦中風的好發時期，提醒民眾要留意。
衛福部提醒，民眾可透過「微笑、舉手、說你好」判別腦中風，若嘴角歪斜、臉不對稱；手部無力下垂；說話不清楚等，只要任一動作做不到，就要趕快撥打119送醫；出現心律不整、心跳忽快忽慢、心跳不規則等症狀，應盡快尋求醫師的協助，進行相關檢查。
根據雲林縣衛生局網站提供資訊，民眾可牢記腦中風早期症狀「FAST」口訣，也就是臉部表情不對稱（Face）、單側手臂無力下垂（Arm）、說話口齒不清（Speech）和記下時間立即就醫（Time）。
FAST：
臉部表情（Face）：露齒微笑，臉部表情是否對稱，嘴角有無歪斜
手臂（Arm）：雙手平舉，維持10秒鐘，觀察手臂是否無力，或是否單側手臂下垂
說話（Speech）：講話口齒不清或無法表達
時間（Time）：出現疑似症狀，確定發病時間，盡速就醫
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