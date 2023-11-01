快訊

鴻華先進最新公告 於11月20日創新板掛牌上市

被王牌經紀人邀約豪宅同歡！男網紅隔天床上暴斃 他卻因死亡主因不起訴

金鐘導演癌逝享年48歲「媽！別鬧了」成遺作 曾曝吳建豪探病照：我壞了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

近千萬CAR-T細胞治療納保 病團：病人、醫界、健保三贏

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
繼天價罕藥，一劑4900萬的脊髓性肌肉萎縮症（SMA）基因治療納保後，又一項「一次性、治癒性」創新治療納保生效。要價1300萬的血癌CAR-T細胞治療納入健保，11月1日起生效，經健保議價後要價819萬元。圖／本報資料照片
繼天價罕藥，一劑4900萬的脊髓性肌肉萎縮症（SMA）基因治療納保後，又一項「一次性、治癒性」創新治療納保生效。要價1300萬的血癌CAR-T細胞治療納入健保，11月1日起生效，經健保議價後要價819萬元。圖／本報資料照片

繼天價罕藥，一劑4900萬的脊髓性肌肉萎縮症（SMA）基因治療納保後，又一項「一次性、治癒性」創新治療納保生效。要價1300萬的血癌CAR-T細胞治療納入健保，11月1日起生效，經健保議價後要價819萬元。病友團體表示，使用創新治療為癌症病友帶來一線生機，感謝健保提供資源，但擔憂未來創新治療愈來愈多、愈來愈貴，建議應透過健保以外的財源挹注，保障病友新藥可近性。

「做CAR-T基因編輯，是很高科技的治療，不只病人直接受惠，執行治療的醫院也獲得細胞、基因治療實戰經驗。」台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟說，細胞治療納保係創造「三贏」局面，病人因治療獲得痊癒機會，醫院及醫師增加再生醫療臨床經驗，健保則可讓暫時性支付落地使用，「病人、醫界、健保同步共好。」

不過，類似的一次性、治癒性的創新治療恐會愈來愈多，增加健保財務負擔，單靠健保總額難以支應。蔡麗娟表示，本次CAR-T治療納保，展現健保的「重症保護力」，但面對未來挑戰，仍急需建立獨立於健保以外的財務來源，才能支撐龐大藥費，面對日新月異的新藥、新科技。台灣癌症基金會倡議多年的癌症藥基金，已被納入衛福部、總統參選人政策，希望加快落實，否則未來給付難以跟上創新治療進展速度。

「CAR-T治療具一次性、高單價特性，對癌友而言終生有效，病人擺脫疾病威脅，病童可以正常健康的成長、求學，有更好的成長過程。」蔡麗娟表示，CAR-T治療涉及基因編輯，療效尚有不確定性，本次CAR-T納保健保署採暫時性支付，病友用藥期間持續搜集治療成效等真實世界數據（RWD），據以驗證療效。受惠此細胞治療的病友，應積極配合長期追蹤計畫。

外界在罕見疾病SMA新藥納保後，質疑為何花大錢、照顧少數人。蔡麗娟表示，以今日納保的急性淋巴性白血病Car-T治療來說，能夠減少患者長期反覆發作的藥費、骨髓移植費用等，在費用上具有效益，也能幫助病友重獲新生。

健保署醫審及藥材組組長黃育文今說，健保署核准的適應症適應症包含急性淋巴性白血病（ALL）、復發性或難治性瀰漫性大B細胞淋巴癌（DLBCL）。ALL患者必須符合25歲以下，經兩線標準治療或經骨髓移植專科醫師認定無法進行造血細胞移植，預期壽命3個月以上等條件；DLBCL患者須符合自體移植治療失敗，或需經骨髓移植專科醫師確認無法接受造血幹細胞移植者，且病人預期壽命至少3個月以上等條件。

黃育文表示，在上述條件限制下，全台共110位患者受益；本次藥物未採如SMA基因治療的分期付款模式，但採用暫時性支付，用藥兩年時間患者要定期回診追蹤、確認治療成效。

健保 患者

延伸閱讀

健保署最新放寬血糖監測給付 此兩類糖友受惠精準治療

健保在懲罰上班族嗎？ 內行人酸：民國幾年還不懂保險的真諦

醫師公會：新冠免通報後 診所病人暴增

癌藥基金由健保預算編列 病團：恐排擠療效明確新藥

相關新聞

好天氣持續到周末！明白天上看30度 下周再迎東北季風

中央氣象署表示，明天到周末各地天氣穩定，僅東半部及恆春半島有零星雨，西半部白天高溫可達30、31度，東半部也有27至29...

突發腦中風...「國內乳癌權威」猝逝 成大醫院悲痛證實

成大醫院乳癌權威醫師郭耀隆驚傳突發腦中風病逝，昨天深夜知名外科醫師江坤俊在臉書粉專上發文悼念，難過表示，南部一位很尊重的...

市占率近8成！手術用生理食鹽水混「黑色異物」 食藥署急回收

食藥署今公布2項藥品回收公告，皆為第二級回收警訊，為「"健喬" 維生素 B12 眼藥水 0.02%」以及「"永豐"生理食...

不喝傷心喝了傷身！醫生揭5種隱藏地雷飲料 星巴克這杯「等於1碗炸醬麵」

為了減重和飲食均衡，現在有不少民眾習慣記錄一日三餐所攝取的熱量，其中包含飲料和點心等。日前一名醫師分享，在他眼中有5種手搖飲根本是「地雷飲料」，其中還有一款超夯的星巴克飲料...

塞到懷疑人生！國道1號新竹路段今早回堵21公里 施工原因曝光

國道1號新竹路段南下97到99K處今天早上因為施工占用外側2車道，導致國道1號南下回堵車流長達21公里，一路塞到新竹市光...

招財放客廳角落！命理師教立冬開運鹽燈最佳位置 七個吉日勿錯過

柯柏成說，將鹽燈放在家中或辦公室都很好，因為在開著的時候，鹽燈能夠釋放出負離子。以提升財運為目標的話，建議可放客廳的角落，若想增加貴人運則可放置於玄關處，提升健康運還可以放在臥室順便當夜燈。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。