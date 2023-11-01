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照顧者一日花逾10小時顧家人 伊甸基金會支持長輩慢老

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
阿玉阿嬤在伊甸日照中心快樂地上烹飪課。圖／伊甸基金會提供
阿玉阿嬤在伊甸日照中心快樂地上烹飪課。圖／伊甸基金會提供

台灣65歲以上老年人口已超過400萬人，正快速邁向「超高齡社會」，長期照顧是每個家庭都會遇到的議題。伊甸基金會攜手公益大使盧廣仲，呼籲社會大眾關注老老照顧的辛苦，疼惜所有因為愛而接下照顧之責，以及因為愛而對彼此感到不捨的長照家庭，並邀請社會大眾支持「老人照顧服務計畫」，陪伴長輩在熟悉的社區中快樂慢老。

伊甸基金會執行長鍾彥彬表示，根據統計，台灣人臨終前平均臥床約8年，照顧者每天的照顧時數平均超過10小時，照顧就像一場看不到終點的馬拉松。因此，伊甸服務扎根社區，就像是加油團、補給站，使長照家庭能喘一下再出發，擁有繼續前進的力量。另一方面，協助長者維持日常生活，延緩老化、退化，更是伊甸長期致力的方向，也是緩解照顧壓力的解方。

高齡90歲的阿玉阿嬤，個性非常活潑，獨居的她平常在家除了種菜，也喜歡和街訪鄰居聊天。2021年底阿嬤中風復發，讓住在台北、年逾70歲的女兒非常擔心，因此女兒為阿嬤找到住處附近的伊甸鶯歌托老中心。一開始雖排斥參與，但經過照服員和社工細心照顧，加上交到許多朋友，讓她的狀況越來越好。在日照中心裡有多元有趣的課程，每天都不無聊；上下課的交通接送服務，讓她安全出門、平安回家；中心也提供晚便當，少了備餐的煩惱，阿嬤能吃得營養又健康。

從原本膝蓋無力、步伐不穩，到現在走路穩健，阿嬤的生活自理能力也有提升，還會主動照顧其他同學。此外，之前因為在家總感覺孤單、憂鬱，女兒十分擔心在家發生意外，但在日照有人陪伴，阿嬤每天都過得很開心，女兒壓力減輕，放心不少。

伊甸基金會說，伊甸老人照顧服務計畫透過日間照顧、居家服務、失智據點、送餐關懷、沐浴等多元服務，在社區鄰里間，連結每個長輩的生活需求，支持每位照顧者的身心，邀請社會大眾成為守護長照家庭的一份子，讓愛不止息，照顧不間斷。支持專線0800-025-885，或上網搜尋「伊甸　老人照顧」。

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