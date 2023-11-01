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好天氣持續到周末！明白天上看30度 下周再迎東北季風

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
明天到周末各地天氣穩定，西半部白天高溫可達30、31度。記者胡經周／攝影
明天到周末各地天氣穩定，西半部白天高溫可達30、31度。記者胡經周／攝影

中央氣象署表示，明天到周末各地天氣穩定，僅東半部及恆春半島有零星雨，西半部白天高溫可達30、31度，東半部也有27至29度，但各地日夜溫差大。下周一將再迎一波東北季風，但僅影響到周二，僅迎風面北部、東半部有雨，溫度略降1、2度。

氣象署預報員陳伊秀指出，明天到周末各地天氣穩定，僅有部分零星降雨。明天僅東半部及恆春半島有零星雨，午後山區也有零星雨勢，周五到周日雨區再縮小，只有東南部及恆春半島零星短暫雨。溫度方面，周日前西半部白天高溫30、31度，東半部約27至29度，早晚各地約21至24度，日夜溫差大。

陳伊秀表示，下周一、周二另一波東北季風抵達，周一迎風面北部及東半部出現降雨，周二有東北季風帶來的乾空氣，僅北部山區及東半部有雨，午後山區仍要留意零星雨；溫度方面，各地低溫略降1度，北部地區高溫約降2度來到25至28度。周三東北季風就再減弱，天氣回穩。

另外，她也提醒，明後天清晨、深夜雲林以南地區有局部霧跟低雲，提醒民眾留意。

東北季風 高溫

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