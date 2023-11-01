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馬偕醫療團赴斐濟 看診區還沒佈置好就有排隊人潮

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
馬偕兒科醫師林彥臻進行兒童進階急救(PALS)實作課程教學。圖／馬偕醫院提供
馬偕兒科醫師林彥臻進行兒童進階急救(PALS)實作課程教學。圖／馬偕醫院提供

馬偕醫療團10月27日至11月6日前往斐濟，不只提供當地民眾醫療服務，更帶來教學實作。馬偕醫療團曾在今年8月前往過斐濟，這一次醫療團還沒抵達當地楠迪醫院，就看到不少病人已經在門口排隊等待看診，有了先前經驗，馬偕醫院與當地醫護人員和醫學生已有默契，迅速完成看診區佈置後，即展開專科門診服務。

當地醫療資源不足，尤其是心臟科醫師，當地一名風溼性心臟病患者17年前曾由澳洲醫療團隊執行二尖瓣修補手術且維持術後每年追蹤，但卻已經5年沒追縱。得知馬偕醫療團將來楠迪醫院，趕緊掛號看診，經過心臟超音波檢查發現其心臟瓣膜已嚴重硬化。

馬偕心臟科主治醫師林岱儀建議，該患者盡速安排瓣膜置換手術，並立即將病人轉診至當地Lautoka醫院，後續該院回覆將盡快安排病人進行手術。此外，一位有心肌梗塞病史的病人來追蹤，超音波檢查發現，其心臟主動脈瓣膜有贅生物，疑似感染性心內膜炎，立即轉診至Lautoka醫院，收治住院治療。

另一方面，馬偕醫療團也帶來教學實作，超過60人次醫學生參加，學生反應熱烈。

第一天林岱儀舉辦「急性冠狀動脈疾病治療及長期控制」講座，第二天則分別由馬偕急診醫學部醫師李承勳指導氣管插管實作演練、馬偕兒科醫師林彥臻進行兒童進階急救實作課程。

醫學生們回饋，以往都是在教科書或影片學習到急救知識，第一次實際以模型進行氣管插管技術，才體會到真的需要實際反覆練習多次，未來進入臨床後才能馬上實際應用。

馬偕醫療團此行共七位專業醫護人員，由急診醫學部醫師陳則豪擔任團長，國際醫療中心孫家儀護理師擔任副團長，共同帶領團隊成員包括腎臟內科醫師黃琪峰、李承勳、林岱儀、兒科醫師林彥臻及手術室護理師王雯慧。

馬偕團隊為心臟科病人看診。圖／馬偕醫院提供
馬偕團隊為心臟科病人看診。圖／馬偕醫院提供

馬偕醫院 斐濟

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