大研生醫雙11健康盛典祭4大攻略 攜手澳洲消防員齊推公益月曆

迎戰雙11，熱銷保健品牌大研生醫推出「雙11健康盛典」，於11月1日至15日祭出四大必BUY攻略，除了滿額瘋狂四重送外，更有機會獲得iPhone15等好禮。此外大研生醫更首度攜手澳洲消防員，響應公益，凡期間內消費滿11,111元就能以1元加購台灣限定版的《澳洲消防員2024公益月曆》。在保持身體健康外，大研生醫也啟動全球綠色計畫，宣布加入《KOFO》的減碳種樹計畫，除了率先為地球種下10,000棵樹外，在雙11活動期間只要消費每滿3,000元，大研生醫就會透過《KOFO》公司為消費者種下一棵樹，大研生醫照顧您的健康，也期待一起為我們的下一代打造一個更綠、更健康的未來！

圖/大研生醫提供

精省荷包顧健康！大研生醫「雙11健康盛典」滿額瘋狂四重送

雙11大研生醫最寵粉，現在就趁著年度最大檔，聰明購物把平常有在吃的保健品都一網打盡。大研生醫推出「雙11健康盛典」必BUY四大攻略，凡於活動期間下單，不限金額就能抽按摩槍！想要好康拿滿滿，就要把握滿額瘋狂四重送，消費滿2,111元送順暢益生菌隨身包；滿5,111元加贈葉黃素隨身包和300元官網購物金，還有機會把iPhone15一起帶回家；滿8,111元則享德國頂級魚油、快樂魚油、葉黃素好禮三選一；滿11,111元再多送500元官網購物金，還能以1元加購台灣限定版的《澳洲消防員2024公益月曆》。

大研生醫雙11啟動綠色計畫！消費滿額就為您種下一棵樹！

您消費，我種樹，一同為地球注入一份綠意！這次大研生醫雙11健康盛典同步推出「綠色計畫」，根據統計，地球上每多一棵樹，每年就能減少20公斤的二氧化碳，因此在活動期間只要在官網消費單筆滿3,000元，大研生醫就會委託《KOFO》公司種下一棵樹，目前大研生醫已先種下10,000棵樹，期盼大研生醫除了照顧全家的健康外，也可以邀請大家一齊為下一代打造一個更綠、更健康的未來！

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