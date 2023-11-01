秋冬防疫 疾管署：已備物資、監測負壓病房使用

國民黨立委關切秋冬疫情因應措施，衛福部疾管署今天表示，已儲備防疫物資，包含口罩1.9億片，快篩試劑除已撥配部分，尚有3046萬劑庫存，並持續監測負壓隔離病房使用情形。

國民黨立法院黨團副書記長吳怡玎、國民黨立委林為洲及賴士葆等人昨天召開「秋冬疫情恐爆發，醫療量能誰來顧？」記者會，呼籲衛福部把重點放在疫情防範工作上，盤點現有國內醫療量能，再從源頭發現疫情，阻斷疫情傳播。

衛生福利部疾病管制署發言人曾淑慧今天告訴中央社記者，今年冬季COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情預估在12月中下旬達高峰，屆時每天約2.2萬到2.4萬人染疫；至於流感疫情，往年則約在過年前後達到高峰。

因應COVID-19、流感等防治需求，疾管署新聞稿指出，已儲備一般醫用、外科、N95口罩，及隔離衣、防護衣等物資，其中一般醫用、外科口罩庫存量約1.9億片。其餘各項防護裝備等防疫物資充足，足敷因應冬季疫情防治需求。

家用快篩試劑部分，疾管署表示，已撥配社福機構、中央部會或各機關使用及儲備，目前疾管署庫存量尚有3046萬劑，效期為113年2月底到114年1月不等。

疾管署指出，配合流感、COVID-19莫德納XBB及肺炎鏈球菌疫苗接種，發放65歲以上長者每人10劑COVID-19家用快篩，首批發放2637萬餘劑，且因地方政府衛生局反映，民眾領取家用快篩試劑踴躍，已依衛生局申請再陸續配送193萬餘劑家用快篩至合約醫療院所；預計11月也將再撥配1600多萬餘劑。

掌握醫療整備量能，疾管署表示，每週監測傳染病防治醫療網應變醫院負壓隔離病房使用情形，並透過緊急醫療系統監測急救責任醫院加護病床空床數、急診就診及待床情形，必要時將因應疫情協調進行資源調度。

若民眾出現症狀，疾管署建議，因COVID-19與流感重疊症狀多，建議民眾可先使用COVID-19快篩，若為陰性，可由醫師判斷是否進行醫用流感快篩；公費流感抗病毒藥劑使用條件並不須快篩，只要經臨床醫師專業判斷符合給藥條件，即可開立。