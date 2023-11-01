秋冬國旅這樣最精省！高鐵假期「高鐵+飯店」、「高鐵+租車」超值優惠一站打包

2023 ITF台北國際旅展開跑，各家業者紛紛祭出年度最超值優惠。高鐵假期也沒讓人失望，「高鐵+飯店」、「高鐵+租車」超殺優惠一站打包，還有精選套裝行程、票券等豐富內容，秋冬遊台灣，就搭配「高鐵假期」高速慢活，快快抵達慢慢玩，有出遊計畫的朋友，一定要把握這一波！

高鐵假期推出「高鐵+飯店」「高鐵+租車」等國旅自由行超值優惠。 圖／Shutterstock

旅遊「高鐵+飯店」「高鐵+租車」，就讓高鐵假期為你一次搞定！超值優惠甚至比自行購買車票、訂飯店，或是自行購買車票、租車、買景點門票還便宜，一站式購足、APP取票省時又方便，適合忙碌的現代人。還有超過一百種精選行程任你選，並提供1日由、2日遊、3日遊各式彈性選擇，讓你不用動腦就能輕鬆出遊，平日、週末、連假，想怎麼玩都行！最重要的是，高鐵嚴選優質合作飯店、租車品牌，服務品質有保障，更能快樂出遊輕鬆玩。

住宿0元起！搭高鐵送住宿

搭高鐵送住宿！高鐵假期真的好划算！以「捷絲旅高雄站前館2日自由行」平日2人同行為例，台北出發每人只要2980元起，花費等同台北-左營高鐵來回票價，相當於搭高鐵就贈送一晚住宿！捷絲旅高雄站前館設計現代時尚，交通便利，對面就是六合觀光夜市，相當受到旅客、商務人士和親子家庭客層青睞。

高鐵假期「捷絲旅高雄站前館2日自由行」含高鐵來回車票與住宿，每人只要 2980元起。 圖／捷絲旅高雄站前館網站

以平日兩人同行入住最潮的「台南U.I.J友愛街旅館」一晚來算，台北出發每人也只要2700元起，花費等同「台北—台南」高鐵來回票價，相當於搭高鐵就贈送一晚住宿！「台南U.I.J友愛街旅館」經常出現在網紅台南住宿推薦清單上，位於台南市中心，新光三越、台南美術館、台南孔廟等景點步行即達，相當方便。

台南U.I.J友愛街旅館2日自由行，每人只要2700元起，花費等同「台北—台南」高鐵來回票價，相當於搭高鐵就贈送一晚住宿！ 圖／高鐵假期網站

還有「台中頭等艙飯店綠園道館」、「台中葉綠宿˙茶覺旅」等多家熱門飯店，平日從台北出發，兩人成行，每位1400元起；網路爆紅的「高雄樹屋設計旅店」早鳥預購價每位2975元起，比「台北—高雄」來回高鐵票價還省！超殺價格讓網友紛紛直呼：「真的省很大」、「難得一遇的超值優惠，當然要把握」、「請假出去玩都值得！」

自駕遊自在又輕鬆！搭高鐵送租車

喜歡開車自駕遊的朋友，高鐵假期也讓你省時省力又省錢！高鐵假期線上旅展還祭出「高鐵+租車」專案，台北到高雄搭高鐵來回，到高雄後租車2日遊 (36小時)，平日2人同行，每人只要2980元起，等於租車不用多花錢。

高鐵假期提供和運租車、格上租車兩大知名品牌，車況品質有保障，高鐵站出站即取車，相當便利。讓你快快抵達慢慢玩，免去長途開車的疲累，又能自駕漫遊城市四處踩點，把熱門在地美食、網美打卡景點一次收進口袋，旅遊專業戶怎能錯過？

「台北—高雄」高鐵+租車2日遊 (36小時)，只要2980元起，等於租車不用多花錢。 圖／高鐵假期網站

11/6前訂購「高鐵+飯店」或「高鐵+租車」專案，消費滿6千元，每筆訂單還加贈萬國防盜證件包1個 (不累贈)，高鐵假期會員於12/31前訂購專案，還可享TGo會員點數放大3倍折抵，單筆訂單最高可折1200元。

搭高鐵省錢攻略！國旅、飯店聯票加購高鐵超划算

除了搭高鐵住宿、租車享優惠，台灣高鐵也推出國旅聯票提供旅客更多玩法，可訂購門票、體驗、交通、遊程，享加購高鐵75折起。想要嗨玩樂園、逛博物館，日月潭遊湖，或是到奧萬大國家森林遊樂區賞楓……，就一定要把國旅聯票買起來！此外，到指定飯店官網訂房，加購高鐵可享65折起，合作飯店有：COZZI Blu和逸飯店、長榮酒店、台北喜來登、圓山大飯店、晶華酒店等超過150家飯店，秋冬輕旅行一定要「+1」！

高鐵假期讓你國內旅行更省錢！套裝行程比自己訂飯店、租車、買門票還要划算許多，而且一站購足，從頭玩到尾都不用煩惱，趕快來動手滑一滑，就能帶上行李隨時準備出發！

捷絲旅高雄站前館2日自由行>>https://reurl.cc/OjzmoA

台南U.I.J友愛街旅館>>https://reurl.cc/6Q9qR6

台中頭等艙飯店綠園道館>>https://reurl.cc/9RxnAv

台中葉綠宿˙茶覺旅>>https://reurl.cc/XmpQ83

高雄樹屋設計旅店>>https://reurl.cc/z6o5a0

搭高鐵送租車>>https://reurl.cc/7MnVv1

國旅聯票>>https://reurl.cc/GKQNyp

飯店聯票>>https://reurl.cc/8Nz9a4