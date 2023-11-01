台灣大哥大雙11限時推Disney+ 6個月標準方案每月99元　再抽1,111元momo幣

台灣大哥大推出Disney+雙11限時優惠，11月1日至11月15日透過台灣大哥大客服App、台灣大哥大官網或台灣大哥大Disney+雙11網站申辦Disney+ 6個月加掛方案，就能以每月99元享受原價270元的Disney+標準方案，現省63%月租費；或選擇原價320元的Disney+高級方案，省下53%月租費，每月只要149元。Disney+提供迪士尼、皮克斯、漫威、星際大戰、國家地理和Star等豐富多元的影集和電影，現在申辦還有機會抽中1,111元momo幣，雙11購物節追劇也能省荷包。

Disney+持續推出最新、最熱門的影劇內容，兩部話題神作《惡中之惡》和《非法正義》接力上線。由實力派演員池昌旭、魏嘏雋主演的犯罪韓劇《惡中之惡》，以精彩打鬥場景與深刻的黑道故事題材；《非法正義》改編自暢銷網漫，由南柱赫主演，故事講述童年遭受慘痛打擊的男子，長大後決心向殺害自己母親的兇手復仇，南柱赫於劇中，不僅精通警備知識，還擁有超強武藝和戰鬥力，並致力追捕藏匿在暗處的罪犯，為受害者們伸張正義。

《洛基》第二季強勢回歸，由知名創作搭檔賈斯汀班森與亞倫穆赫德聯手操刀，湯姆希德斯頓再次飾演「最迷人的反派角色」洛基，並與歐文威爾森合作，試圖解決首次在漫威宇宙登場的「時間溜脫」所造成的混亂。以《媽的多重宇宙》獲得奧斯卡最佳男配角的關繼威也於首集露面，並於這場時空悖論的瘋狂冒險中，扮演著極為關鍵的角色；飾演「希薇」的蘇菲雅迪馬蒂諾也分享「第二季一樣充滿反轉，絕對不會讓粉絲失望」。《洛基》第二季首播後引發全網熱烈討論，於知名影評網站爛番茄獲得高達94%的大眾評分（Audience Scores），更擁有IMDB 8.2分的好成績。