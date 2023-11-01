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幼兒專責醫師計畫 嘉市醫療收案鄰近縣市幼兒完成率破百

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
衛福部宣布今天起推動「幼兒專責醫師制度計畫」，嘉義市衛生局上午在西區衛生所舉辦「幼兒專責醫師~疼惜咱嬰仔守護神」活動。記者魯永明／攝影
衛福部宣布今天起推動「幼兒專責醫師制度計畫」，嘉義市衛生局上午在西區衛生所舉辦「幼兒專責醫師~疼惜咱嬰仔守護神」活動。記者魯永明／攝影

衛福部為建立醫師、父母照護幼兒夥伴關係，宣布今天起推動「幼兒專責醫師制度計畫」，嘉義市衛生局上午在西區衛生所舉辦「幼兒專責醫師~疼惜咱嬰仔守護神」活動，局長廖育瑋與西區衛生所主任湯書亞籲請家長參加「幼兒專責醫師制度計畫」。

收案對象為未滿3歲幼兒 (不限戶籍)，分為「指定收案」，含高危險妊娠孕產婦所生寶寶、早產兒、重大傷病及重症加護後需持續照護新生兒、發展遲緩兒及被家暴幼兒，這些孩子由衛生局分派並媒合至市區26家醫療院所照護；其他符合資格幼兒均可納入「自行收案」類別。

衛福部公布，嘉市幼兒專責醫師已收案2104名寶寶，完成率達153％ (今年目標數1440案)，其中36人為指定個案即高危險妊娠孕產婦及新生兒 (含早產兒)，銜接孕產婦健康照護，從生命早期介入，提供可近性及連續性照護，降低新生兒及幼兒死亡風險、減少失能促進健康。

衛生局3月向衛福部申請「幼兒專責醫師制度計畫」，整合政府資源及轄內院所幼兒健康照護醫療資源，結合在地26家醫療院所，有36位小兒科醫師及4位家醫科醫師，共同為寶寶量身打造「個人化健康管理」，專責醫師定期檢視身體發育與行為發展，依其不同發展提供各成長階段所需健康照護諮詢，貼心提醒寶寶「預防保健、疫苗注射、牙齒塗氟」等各事項。

若孩子有特殊醫療需求，協助轉介相關專業醫療院所；如發現有發展遲緩或高風險家庭，幼兒專責醫師協助通報轉介，或必要時安排居家訪視，讓各項醫療照護、早期療育等資源，能普及到每個有需要的嬰仔，減輕家長們的壓力與負擔。

廖育瑋說，寶寶是父母心肝寶貝，平安健康成長是家長心願，也是市府團隊努力重要目標，尤其3歲前是幼兒培養健康黃金時期，如何運用在地豐沛醫療資源，藉醫師主動關懷，與父母形成良好夥伴關係，負起咱嬰仔健康責任，讓幼兒能平平安安健康長大。

參加本案父母無需支出額外費用，家長可選擇參與本案醫療院所，帶健保卡及填寫加入「幼兒專責醫師制度計畫」同意書，就能夠讓專責醫師來擔任寶寶的「醫療管家」，可洽衛生局專線05-2338042醫政科。

衛福部宣布今天起推動「幼兒專責醫師制度計畫」，嘉義市衛生局上午在西區衛生所舉辦「幼兒專責醫師~疼惜咱嬰仔守護神」活動。記者魯永明／攝影
衛福部宣布今天起推動「幼兒專責醫師制度計畫」，嘉義市衛生局上午在西區衛生所舉辦「幼兒專責醫師~疼惜咱嬰仔守護神」活動。記者魯永明／攝影
衛福部宣布今天起推動「幼兒專責醫師制度計畫」，嘉義市衛生局上午在西區衛生所舉辦「幼兒專責醫師~疼惜咱嬰仔守護神」活動。記者魯永明／攝影
衛福部宣布今天起推動「幼兒專責醫師制度計畫」，嘉義市衛生局上午在西區衛生所舉辦「幼兒專責醫師~疼惜咱嬰仔守護神」活動。記者魯永明／攝影

醫師 衛生局

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