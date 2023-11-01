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旅讀週曆／鶯歌陶瓷傳承接棒賦予新能量！「瓷器結合AR技術」驚艷FEnix成員家齊：真的太酷了

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文／姜雅馨

說到用大火淬鍊而來的事物，你會想到什麼呢？想必許多人第一時間都會聯想到鶯歌著名的陶瓷器具，從原本當地主力產業一路發展為觀光產業，傳承家業的人也積極作出創新與改變。2023台灣設計展以「O起來」為主題，在陶瓷產業重鎮「鶯歌區」盛大舉辦，想知道鶯歌用設計圈起多少精彩的人事物嗎？現在就跟著《DailyView網路溫度計》特派員、FEniX團員家齊一起去探索吧！

＃A12展區產地O「接力，棒！」

為幫助全台22個縣市在地特色產業永續經營，台灣設計研究院自2019年開始推動「T22計畫」，導入設計與美學，幫助業者轉型突破，其中陶瓷產業重鎮鶯歌作為全台第一棒，在地品牌經過3年努力發生改變，今年台灣設計展也變成最好的成果發表會舞台。

家齊在鶯歌區同慶市民活動中心展區「接力，棒！」看到琳瑯滿目、精美的手工創新藝品，他也感動表示，「剛剛看完這個展區，其實真的是滿滿的感動，尤其是在外面那個海報是非常非常具有意義的，因為這個是代表在鶯歌這個陶瓷的產業，從我們的初代、一代到二代的一個文化傳承，就是象徵著這件事情會生生不息的延續下去，代表這個文化能夠得到永續經營」，家齊也大讚「原來我們台灣還有這麼棒的一些文化傳承正在進行當中」。

2023台灣設計展A12展區產地O「接力，棒！」

▲2023台灣設計展A12展區產地O「接力，棒！」

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2023台灣設計展A12展區產地O「接力，棒！」

▲2023台灣設計展A12展區產地O「接力，棒！」

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2023台灣設計展A12展區產地O「接力，棒！」

▲2023台灣設計展A12展區產地O「接力，棒！」

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＃鶯歌甜點店「日和LiHer」

接著鶯歌專業在地領路人王弘宜帶領家齊前往永昌街知名甜點店「日和LiHer」，店內不只販售甜點飲品，還擺放許多有趣的東西，事實上甜點店原本是一塊空地，老闆為了把空地旁的樟樹保留下來，索性買下空地並蓋了這間甜點店。

家齊試吃完甜點讚不絕口，大力推薦店內甜點永昌11檸檬塔蛋糕，「非常非常好吃，裡面的Q彈部分像布丁，加上外面很酥脆的口感，非常適合打卡拍照，非常的漂亮」，另外也稱讚玫瑰覆盆子乳酪蛋糕，「感覺是一個比較偏酸的一種水果，但我剛才吃的第一口好像冰淇淋，吃到嘴巴裡面有那種滑順的感覺，整個玫瑰的香味會在你的口腔散開來」。

鶯歌甜點店「日和LiHer」老闆為了保留樟樹，買下土地後在上面蓋了一間甜點店。

▲鶯歌甜點店「日和LiHer」老闆為了保留樟樹，買下土地後在上面蓋了一間甜點店。

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鶯歌甜點店「日和LiHer」販售甜點永昌11檸檬塔蛋糕。

▲鶯歌甜點店「日和LiHer」販售甜點永昌11檸檬塔蛋糕。

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鶯歌甜點店「日和LiHer」販售玫瑰覆盆子乳酪蛋糕。

▲鶯歌甜點店「日和LiHer」販售玫瑰覆盆子乳酪蛋糕。

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＃陶瓷工廠「陶聚Tao Ju」

陶瓷產業第三代、陶聚總監陳祖豪介紹陶瓷如何從零製造出成品，以往是透過陶藝師傅雕刻，但隨著陶藝師傅年事已高，加上客人現今講求對稱、曲面複雜，所以目前大多是請設計師以3D方式製作模型。

陶瓷工廠「陶聚Tao Ju」公開陶瓷如何從原物料轉變成成品。

▲陶瓷工廠「陶聚Tao Ju」公開陶瓷如何從原物料轉變成成品。

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陶瓷工廠「陶聚Tao Ju」公開陶瓷如何從原物料轉變成成品。

▲陶瓷工廠「陶聚Tao Ju」公開陶瓷如何從原物料轉變成成品。

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＃陶瓷工廠「新太源轉寫印刷」

接著陶瓷產業第二代、新太源執行長王升帶著家齊體驗全台獨有的「釉下彩印刷」，首先使用傳統網版印刷轉印花紙圖樣，接著把轉印花紙放進機器進行烘乾，待轉印花紙烘乾後便可剪下喜歡的圖樣，將圖樣深色面朝瓷器，筆刷沾水微微用力塗在圖樣紙上，等待10秒鐘後再把圖樣紙輕輕拿下，就能轉印圖樣在盤子或杯子上。

新太源可體驗全台獨有「釉下彩印刷」。

▲新太源可體驗全台獨有「釉下彩印刷」。

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FEnix團員家齊體驗新太源「釉下彩印刷」轉印花紙圖樣。

▲FEnix團員家齊體驗新太源「釉下彩印刷」轉印花紙圖樣。

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FEnix團員家齊體驗新太源「釉下彩印刷」轉印圖樣到瓷器上。

▲FEnix團員家齊體驗新太源「釉下彩印刷」轉印圖樣到瓷器上。

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＃A13展區鶯歌O「產地開放日　工藝現場」

A13展區延續去（2022）年鶯歌產地開放日理念，不只打造台日工藝場域，還特別邀請日本職人展現陶藝作品「笠間燒」供遊客觀賞、購買，傑作陶藝老闆因本身有手機相關行業背景，他們特別開發手機APP，將AR技術與陶瓷做結合，打開手機APP開啟鏡頭照陶瓷杯盤，就能發現上面的圖案變成動畫，增加產品趣味性。

傑作陶藝老闆將手機APP AR技術與傳統瓷器結合，增加產品趣味性。

▲傑作陶藝老闆將手機APP AR技術與傳統瓷器結合，增加產品趣味性。

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傑作陶藝老闆將手機APP AR技術與傳統瓷器結合，增加產品趣味性。

▲傑作陶藝老闆將手機APP AR技術與傳統瓷器結合，增加產品趣味性。

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旅讀週曆：https://www.youtube.com/watch?v=5a-VsV7P27Y

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