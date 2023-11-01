桃園歷史建築變身咖啡廳＋1 明年上半年開幕

桃園中壢延平路上的壢景町興建於1941年，前身為中壢官舍，2019年經由桃園市文化局修復重新開放，時常會舉辦活動、展覽。不過壢景町促參團隊受疫情影響已於去年9月終止契約，解約後至今年10月底採桃園市民學藝員實驗基地方式短期營運，今起將做室內空間整備、暫不開放至年底，將於明年上半年重新開館。

壢景町興建於1941年，前身為「中壢保甲聯合會」所興建中壢郡役所的官舍，自日治時期以來由台灣人警察家族居住，戰後更見證中壢事件的發生，成為台灣民主發展的里程碑。

文化局於2012年登錄為歷史建築，歷經調查研究暨規畫設計與修復工程，於2019年開館迎賓，藉由展覽、講座活動，使壢景町成為中壢地區的藝文沙龍，傳承在地知識、關懷社會議題。

文化局表示，壢景町受疫情影響，前促參團隊於去年9月30日終止契約，不過園區對外服務不中斷，去年11月至今年10月底，以桃園市民學藝員實驗基地方式短期營運。

文化局說，因平鎮延平路日式宿舍於今年完工，兩館同在延平路上且距離相近，將壢景町及延平路日式宿舍採聯合標租方式辦理，已於今年9月底決標，由桃園在地廠商蕃薯藤有限公司營運，未來將以中壢城市人文歷史等在地文化、食農餐飲教育等主題，打造特色文化資產保存再利用場域。