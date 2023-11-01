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公費流感疫苗第2階段開打 全台80家全聯打疫苗送健康禮
公費流感疫苗第2階段開打，第2階段的對象為50至64歲無高風險慢性病成人。為提高流感疫苗的施打率，疾管署再度與全聯福利中心及各縣市衛生局攜手合作，於全聯指定門市設置接種站，據點眾多方便民眾就近施打。
全聯總經理蔡篤昌表示，為鼓勵民眾接種流感疫苗，安排近80家全台各地的全聯門市，提供地方衛生局設置流感疫苗接種站，在全聯接種的朋友們也可以獲得由全聯準備的健康好禮，讓民眾除可獲得疫苗保護力外，也獲得健康的飲食。
疾管署指出，今年度公費流感疫苗分2階段開打，第2階段自11月1日開始，50至64歲無高風險慢性病成人符合公費接種資格。接種流感疫苗是預防流感最有效的方法，接種後保護力平均約可達30～80%；對因流感而住院的保護力約有41%，對重症保護力則可達82%。
除了到全聯購物順便打疫苗，疾管署在全台也有約4,000個接種合約院所，民眾可先透過各地方政府衛生局網頁、疾管署流感防治一網通、疾管家或1922防疫諮詢專線，查詢鄰近合約院所預約施打。
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