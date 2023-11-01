必要藥品清單增為481項！食藥署公布「這三種藥」最多

為因應疫情、俄烏戰爭、通膨、解封後其他傳染病增加等，衛福部食藥署7月食公布擴大必要藥品清單，經行政院核定後今日正式公告。食藥署副署長陳惠芳表示，本次必要藥品清單共新增117項、刪除34項，新增以抗感染、抗腫瘤、心血管疾病三類居多，其中今年4月通報短缺的Adenosine抗心律不整藥也在必要藥品清單上。

陳惠芳表示，依照藥事法第27條制訂的必要藥品清單先前預告修正，通過行政院核定後，今正式公告，必要藥品品項擴大，從109年的308項調整為481項，共新增117項、刪除34項。新增藥品前3大項，第一為抗感染藥品29種，第二為抗腫瘤等免疫調節劑19種，第三則為心血管藥品12種。

不過，根據今年7月公告必要藥品新增114項、刪除33項，本次正式公告新增藥品多了3項，刪除藥品也增加1項。陳惠芳表示，預告修正後有收到感染科醫師以及疾管署建議，因此又增加了3款抗生素列入必要藥品清單，而新增刪除的1項，為食藥署盤點後發現該藥品並未在台灣取得藥證，不符合必要藥品清單資格，因此新增刪除。

陳惠芳指出，本次修正清單主要參考世界衛生組織（WHO）2021年第22版基本藥物標準清單（Essential Medicines List）新增品項，同時參採國內專科醫學會建議、美國行政命令公告的關鍵藥品清單內，醫療機構急症病人最需要藥品。同時，國內藥品醫材儲備動員管制辦法的儲備藥品，以及衛福部疾管署建議新增的抗感染藥品與疫苗等。

陳惠芳說，必要藥品清單內藥品，若廠商無法製造、輸入或供應量不足，依藥事法27條規定，至少6個月前食藥署通報，若因天災或其他不應歸責於藥商的事由，則應於事件發生後30天內通報。若違反通報規定，得公開藥商名稱、地址、負責人姓名、藥品名稱及違反情節，若情節重大或再次違反可處6萬到30萬元罰鍰。

此外，食藥署先前公布藥品短缺名單中，用於重度癌症疼痛、慢性中重度非癌症疼痛藥品「疼始康定」（Oxycontin）短缺，由於替代藥品副作用大，癌友紛紛提出反應。陳惠芳表示，由於廠商今年3月通報受烏俄戰爭影響，導致鋁箔短缺，無法包裝出貨，原預計11月底恢復供應，持續溝通後「疼始康定20毫克持續藥效錠」已於今年7月6日恢復臨床端供應，「疼始康定10毫克持續藥效錠」也於今日起恢復供應。