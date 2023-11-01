立委批七年半提不出勞保年改方案 勞長：勞工不像軍公教會理財

立院社福及衛環委員會今審查勞動部預算。多名立委提案凍結勞動部勞動保險業務預算，立委林為洲批評，七年多來勞動部始終提不出任何勞保年改方案或方向，行政怠惰，光靠撥補無法真正讓勞工放心，仍須靠年改方案進行制度性改革。勞動部長許銘春回應，勞工人數眾多，且多數勞工不如軍公教人員熟知理財，容易引發恐慌，年改動輒得咎，必須審慎凝聚共識。

林為洲指出，根據勞保精算報告，勞保基金將於2028年用罄，勞保財務逐年惡化，面臨衝擊而需要調整因應，但蔡英文總統從上任前承諾年改到如今將要卸任，七年多來，勞動部始終無力解決問題，提不出任何改革方案，僅持續透過撥補延緩，凍結預算是為了督促勞動部提出方案。他認為，撥補不是制度性的解決方式，還是必須靠年改方案，才能真正讓勞工放心。

林為洲說，勞動部若提出勞保年改方案，最終仍需回到立院審議，這應該下一屆立委的事情了，他現在只要求勞動部提專案報告，就解凍凍結的100萬元預算。

對此，許銘春坦言，勞動部也希望年改能快，不要慢，問題是改革涉及千萬名勞工，光她昨天參與彰化工會活動，對方就希望能朝「繳少、領多、延後退」方向改革，由此可得知各個工會想法分歧。

她進一步說，勞工人數眾多，且多數勞工不像軍公教人員一樣熟知財務、理財，只要媒體下了勞保會倒的標題，就會引發基層勞工恐慌，有些人還會趕著提領勞保老年給付，但領完後沒幾天就後悔，勞保年改動輒得咎，快不來。

許銘春強調，勞保基金截至今年八月底投資績效賺了九百多億，再加上政府撥補金額、擔保負最終責任，在勞保財務狀況穩定下，勞動部將持續跟各界討論，讓勞工安心、放心，勞動部再提出有共識、不會人心惶惶的年改方案。

對於勞動部多年來宣稱正在持續搜集意見，立委蘇巧慧、邱泰源皆建議，勞動部專案報告可將各界意見附表陳列，讓大家清楚到底有多少意見，有多難快速整合。

立委王婉諭則批評，勞動部上周在委員會提出的報告僅少少三頁，結論更像作文，讓人無法接受，建議勞動部至少在專案報告提及過去執行工作項目、未來一年預計推進的具體內容，並定期書面報告，否則大家都知道要年改，但勞動部這幾年到底溝通了什麼、溝通了幾次，完全看不到具體作為跟方向。

委員會最後決議凍結勞動保險業務100萬元預算，勞動部須提專案報告、定期書面報告始能解凍。