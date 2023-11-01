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健保署最新放寬血糖監測給付 此兩類糖友受惠精準治療

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
健保署放寬「連續血糖監測」支付條件，並針對第一型糖尿病友，檢測由間隔三個月放寬為一個月，兩項規定放寬，估計一年新增512人次受惠，每年挹注約250萬元。本報資料照片
健保署放寬「連續血糖監測」支付條件，並針對第一型糖尿病友，檢測由間隔三個月放寬為一個月，兩項規定放寬，估計一年新增512人次受惠，每年挹注約250萬元。本報資料照片

為提升糖尿病照護品質，衛福部健保署今起放寬「連續血糖監測」支付條件，將「懷孕之第二型糖尿病或妊娠糖尿病，且接受胰島素注射者」納入給付範圍，期能於孕程監測血糖，降低生產風險。此外，針對第一型糖尿病友，檢測由「間隔三個月」放寬為「間隔一個月」，即時監測血糖變化及治療。此兩項規定放寬，估計一年新增512人次受惠，每年挹注約250萬元。

全國糖尿病友高達200多萬人，為健保醫療花費第三大疾病，年支出逾400億點。健保署醫務管理組長劉林義表示，考量糖尿病友需高頻率測量指尖血糖值，作為治療的參考依據，但指尖血糖數值易受到生活作息、胰島素劑量多寡，及測量時間點等因素影響。

因此，健保署106年起，針對第一型糖尿病、新生兒糖尿病，或因胰臟切除術後所致的糖尿病個案，給付「連續血糖監測」檢驗，透過將血糖感應針裝置於皮下，連續記錄3至5天，以取得長時間血糖波動數值，供醫療團隊釐清飲食、運動、睡眠、日常生活及藥物遵囑性對血糖影響，以助診療上更精準開立降血糖用藥，統計年約1692人次使用。

而妊娠期糖尿病涵蓋孕前糖尿病和妊娠糖尿病，造成孕程期間血糖異常，可能導致高血壓、子癇前症、酮酸中毒，及胎兒較易發生先天性發育異常等風險。劉林義說，為強化妊娠期血糖的穩定，健保署11月1日起將「懷孕之第二型糖尿病及妊娠糖尿病」等高風險族群納入給付範圍，希望透過提供連續性的血糖監測，降低併發症風險，提高及確保母嬰健康。

劉林義指出，健保署未來會持續優化慢性病整合照護及管理，以減緩病程發展及降低併發症發生，期望透過合理運用健保資源，使臨床診療更精準，向國人健康目標前進，與國際趨勢並肩而行。

糖尿病 健保 風險

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