報好康！彰化市四大公有市場連兩周末折價、競拍促銷

超市林立，卻無法取代傳統菜市場獨有的人情味。彰化市公所訂本月4、5日與11、12日，連續兩個周六、周日，在全市四大公有市場舉辦聯合促銷活動，除了準備價值16萬元、3200張折價券外，市長林世賢還將親自主持一元競拍及摸彩活動，還將露一手「辦桌」展現廚藝。

市公所指出，在這項市場聯合促銷活動，為了讓年輕一代能體會傳統市場的優點，只要周末陪爸媽或長輩逛這四大市場，就送50元折價券，除了帶動親子互動外，也讓年輕人養成到菜市場消費的習慣。

在一元競拍方面，有很大機會將優惠商品帶回家；參加競拍民眾，都可以獲得一張摸彩券，在競拍活動後參加摸彩，有機會摸到大獎。

林世賢表示，彰化市共有民生、南門、民權及華陽四處公有市場，均歷史悠久，且各具特色，以及引人入勝的故事，雖然年輕人比較喜歡去超市消費，但傳統市場特有的人情味，尤其買菜送蔥，三姑六婆可以在市場內聊東說西，更是傳統市場才有的特色。

林世賢也對各傳統市場如數家珍，像華陽市場及民權市場的麵攤，民權市場的肉攤切片等。 林世賢說，他自己就很喜歡逛菜市場，吃小吃，這是最深入基層的地方，可以傾聽民眾對市政心聲。

為了吸引更多年輕人逛四大市場，市公所特別安排知名的Youtuber「伊米塔Evita」與在地達人邱明憲，拍攝「彰化市場傳說，一日大揭密」行銷影片，透過網路社群行銷彰化市場。