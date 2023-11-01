影／黃國倫夫婦代言 公費流感疫苗二階段全聯開打

公費流感疫苗第二階段開打，對象為50至 64 歲無高風險慢性病成人。為提高流疫苗的施打率，疾管署再度與全聯福利中心及各縣市衛生局攜手合作，於全聯指定門市設置接種站據點，方便民眾就近施打。

疾管署長莊人祥表示·疾管署準備698萬劑流感疫苗，開放符合格的民眾接種，並於今日開放第二階施打對象，呼籲符合資格民眾前往接種流感疫苗。

全聯總經理蔡篤昌表示，全聯擁有全國通路的優勢，是大家日常購物的好厝邊，很榮幸能將通路資源與疾管署合作，共同為防疫盡一份心力，安排近80家全台各地的全聯門市，提供疫苗接種站。