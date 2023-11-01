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影／黃國倫夫婦代言 公費流感疫苗二階段全聯開打

攝影中心／ 記者林俊良/即時報導
公費流感疫苗第二階段開打，符合第二階段接種資格的藝人夫妻檔黃國倫（左）與寇乃馨（右），今天也受邀到現場接種公費流感疫苗，夫妻有趣互動。記者林俊良／攝影
公費流感疫苗第二階段開打，符合第二階段接種資格的藝人夫妻檔黃國倫（左）與寇乃馨（右），今天也受邀到現場接種公費流感疫苗，夫妻有趣互動。記者林俊良／攝影

公費流感疫苗第二階段開打，對象為50至 64 歲無高風險慢性病成人。為提高流疫苗的施打率，疾管署再度與全聯福利中心及各縣市衛生局攜手合作，於全聯指定門市設置接種站據點，方便民眾就近施打。

疾管署長莊人祥表示·疾管署準備698萬劑流感疫苗，開放符合格的民眾接種，並於今日開放第二階施打對象，呼籲符合資格民眾前往接種流感疫苗。

全聯總經理蔡篤昌表示，全聯擁有全國通路的優勢，是大家日常購物的好厝邊，很榮幸能將通路資源與疾管署合作，共同為防疫盡一份心力，安排近80家全台各地的全聯門市，提供疫苗接種站。

此外，符合第二階段接種資格的藝人夫妻檔黃國倫與寇乃馨，今天也受邀到現場接種公費流感疫苗，黃國倫表示，自己需經常出席活動或演出，接觸的人群很多，又有三年新冠疫情的經驗，為了保護自己、保護家人，都記得接種流感疫苗。寇乃馨表示，雖然自己一點都看不出來已經滿50歲了，但在這個時候還是要站出大聲地呼50歲以上的朋友每年都要接種疫苗，有健康的身體，才能有正常的社交，永保身心的青春美麗。

公費流感疫苗第二階段開打，對象為50至 64 歲無高風險慢性病成人。為提高流疫苗的施打率，疾管署再度與全聯福利中心及各縣市衛生局攜手合作，於全聯指定門市設置接種站據點，方便民眾就近施打。現場接種的是高端四價流感疫苗。記者林俊良／攝影
公費流感疫苗第二階段開打，對象為50至 64 歲無高風險慢性病成人。為提高流疫苗的施打率，疾管署再度與全聯福利中心及各縣市衛生局攜手合作，於全聯指定門市設置接種站據點，方便民眾就近施打。現場接種的是高端四價流感疫苗。記者林俊良／攝影
公費流感疫苗第二階段開打，疾管署長莊人祥在記者會上，現場接種。記者林俊良／攝影
公費流感疫苗第二階段開打，疾管署長莊人祥在記者會上，現場接種。記者林俊良／攝影
公費流感疫苗第二階段開打，對象為50至 64 歲無高風險慢性病成人。為提高流疫苗的施打率，疾管署再度與全聯福利中心及各縣市衛生局攜手合作，於全聯指定門市設置接種站據點，方便民眾就近施打。記者林俊良／攝影
公費流感疫苗第二階段開打，對象為50至 64 歲無高風險慢性病成人。為提高流疫苗的施打率，疾管署再度與全聯福利中心及各縣市衛生局攜手合作，於全聯指定門市設置接種站據點，方便民眾就近施打。記者林俊良／攝影
流疫苗的施打率，疾管署再度與全聯福利中心及各縣市衛生局攜手合作，於全聯指定門市設置接種站據點，方便民眾就近施打。記者林俊良／攝影
流疫苗的施打率，疾管署再度與全聯福利中心及各縣市衛生局攜手合作，於全聯指定門市設置接種站據點，方便民眾就近施打。記者林俊良／攝影
公費流感疫苗第二階段開打，疾管署再度與全聯福利中心及各縣市衛生局攜手合作，於全聯指定門市設置接種站據點，方便民眾就近施打。疾管署長莊人祥（右起）、全聯總經理蔡篤昌、藝人夫妻檔黃國倫與寇乃馨，同台記者會上呼籲民眾前往接種流感疫苗。記者林俊良／攝影
公費流感疫苗第二階段開打，疾管署再度與全聯福利中心及各縣市衛生局攜手合作，於全聯指定門市設置接種站據點，方便民眾就近施打。疾管署長莊人祥（右起）、全聯總經理蔡篤昌、藝人夫妻檔黃國倫與寇乃馨，同台記者會上呼籲民眾前往接種流感疫苗。記者林俊良／攝影

流感疫苗 疾管署 衛生局 黃國倫

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