落實違規記點新制 藍委籲「從根本改善」：先檢討黃線規範

「路邊臨停違規記點不應『先勸導、再開單』，而是要從道路工程儘速改善！」國民黨立委參選人林家興1日表示，民進黨立委何欣純針對道路違規新制「先勸導、再開單」的說法無助改善交通安全。國民黨立委游毓蘭建議，應檢討黃線規定、增設臨停區與檢討道路工程，才能從根本改善交安，兼顧駕駛生計權。

官逼民反？

林家興表示，立委幫人民發聲沒有問題，但何欣純的發言與社會大眾「改善交通安全的」期待相違背，違規記點新制有其必要，但交通改革的順序應該是「工程、教育與執法」，政府不願調整道路設計，增設黃線與劃設臨停區，卻透過嚴格執法官逼民反，而負責立法的民代還要求寬鬆執法，實在對不起自己的權責。

「違停需要找出原因、調整處罰機制與檢討交通標線！」林家興指出，許多道路因為過去是規劃產業道路，而人口快速移入下就容易有違停出現，因此在大的國土區域重劃上就要定期檢討；在道路重設計部分，政府也要釋出國有地拓寬道路，並檢討騎樓建蔽率等相關規定，讓道路空間能更有效率運用。

記點規範不合理

交通YT企鵝指出，違規記點新制可以讓不適任駕駛人退場，但記點制度中卻有很多不合比例原則的項目，禁行機車道、未兩段式左轉，在橋樑、消防栓等地違規停車都是1點，但併排停車更嚴重卻只有1點，還有超速10公里也是1點，相關規定值得再檢討。

「新的《道路交通安全基本法》沒有授權制定道路設計子法！」企鵝指出，許多道路的外側車道寬達6公尺，停車其實不會影響交通安全，但路旁還是劃設禁止臨停的紅線；而為了改善交安制定的《道安基本法》，沒有授權制定道路設計的子法，各級道安會報也沒有納入民間代表參與，讓交通改革仍停留在小圈圈決策，無助改革進程。

改善工程落實執法

游毓蘭指出，過去有遊覽車駕駛超速且超車，造成嚴重交通事故，因此違規記點有必要性，有業者開始透過蒐集駕照等方式因應。她坦言過去仍擔任警大教授，當然希望新法能落實，但也需要符合比例原則，優先改善工程與執法，調整黃線與紅線比例等方式，才能讓行人、駕駛都可安全用路。

【更多精采內容，詳見 】