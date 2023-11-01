快訊

飯店酒吧竟用「姑婆芋」當餐盤 北部2民眾吃炒飯10分鐘就中毒

李克強靈堂曝光 引發眾多網友憤怒：村支書都比這闊氣

習近平首次視察人行…大陸經濟來到拐點 如何觀察可能變化

落實違規記點新制 藍委籲「從根本改善」：先檢討黃線規範

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
國民黨立委參選人林家興、立委游毓蘭與交通YT企鵝1日呼籲政府優先調整道路工程與黃線比例，以落實違規記點新制。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
國民黨立委參選人林家興、立委游毓蘭與交通YT企鵝1日呼籲政府優先調整道路工程與黃線比例，以落實違規記點新制。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

「路邊臨停違規記點不應『先勸導、再開單』，而是要從道路工程儘速改善！」國民黨立委參選人林家興1日表示，民進黨立委何欣純針對道路違規新制「先勸導、再開單」的說法無助改善交通安全。國民黨立委游毓蘭建議，應檢討黃線規定、增設臨停區與檢討道路工程，才能從根本改善交安，兼顧駕駛生計權。

官逼民反？

林家興表示，立委幫人民發聲沒有問題，但何欣純的發言與社會大眾「改善交通安全的」期待相違背，違規記點新制有其必要，但交通改革的順序應該是「工程、教育與執法」，政府不願調整道路設計，增設黃線與劃設臨停區，卻透過嚴格執法官逼民反，而負責立法的民代還要求寬鬆執法，實在對不起自己的權責。

「違停需要找出原因、調整處罰機制與檢討交通標線！」林家興指出，許多道路因為過去是規劃產業道路，而人口快速移入下就容易有違停出現，因此在大的國土區域重劃上就要定期檢討；在道路重設計部分，政府也要釋出國有地拓寬道路，並檢討騎樓建蔽率等相關規定，讓道路空間能更有效率運用。

記點規範不合理

交通YT企鵝指出，違規記點新制可以讓不適任駕駛人退場，但記點制度中卻有很多不合比例原則的項目，禁行機車道、未兩段式左轉，在橋樑、消防栓等地違規停車都是1點，但併排停車更嚴重卻只有1點，還有超速10公里也是1點，相關規定值得再檢討。

「新的《道路交通安全基本法》沒有授權制定道路設計子法！」企鵝指出，許多道路的外側車道寬達6公尺，停車其實不會影響交通安全，但路旁還是劃設禁止臨停的紅線；而為了改善交安制定的《道安基本法》，沒有授權制定道路設計的子法，各級道安會報也沒有納入民間代表參與，讓交通改革仍停留在小圈圈決策，無助改革進程。

改善工程落實執法

游毓蘭指出，過去有遊覽車駕駛超速且超車，造成嚴重交通事故，因此違規記點有必要性，有業者開始透過蒐集駕照等方式因應。她坦言過去仍擔任警大教授，當然希望新法能落實，但也需要符合比例原則，優先改善工程與執法，調整黃線與紅線比例等方式，才能讓行人、駕駛都可安全用路。

【更多精采內容，詳見

林家興 何欣純

延伸閱讀

藍白地方先合 林家興跨區為蔡壁如批蔡其昌淪橡皮圖章

主張交通計點新制「要檢討」被罵翻 立委何欣純回應了

青年立委參選人領路 藍青挺「幕僚營」培養「造浪者」

何欣純促交通違規先勸導非開罰 Cheap：把守法的都當白痴

相關新聞

今起第二階段公費流感開打！誰可以接種？廠牌差異？6大QA一次看

秋冬流感季節到，但是受到新冠疫情後的免疫負債影響，預估整年都是流感流行季。截自10月30日止，已經有380萬人接種流感疫...

航空燃油價格上漲！國內線機票11月30日起平均調漲100元

由於航空燃油價格持續上漲，依據中油今公告航空燃油價格，已達國內線運價調漲門檻，交通部民航局表示，航空業者將依規定調漲國內...

台彩獎金加碼7億元！大樂透首次加開100組200萬元

大樂透、威力彩獎金同步加碼，台彩今（1）日宣布感恩加碼活動，「大樂透」自11月14日起加開史上首次的「100組200萬元...

塞到瘋掉！國1新竹路段施工釀紫爆回堵21公里 竹市光復路成大型停車場

上班塞爆！國道1號新竹路段南下路段因為施工緣故封閉車道，今天早上上班尖峰時刻大塞車，用路人抱怨連連「高速公路成了停車場」...

食藥署公布雞蛋稽查、水產品氚監測最新進度

先前進口雞蛋、日本排放氚水引發民眾對於食品安全的疑慮，食藥署今舉行例行記者會，公布雞蛋稽查、氚檢測的最新情形。食藥署副署...

必要藥品清單增為481項！食藥署公布「這三種藥」最多

為因應疫情、俄烏戰爭、通膨、解封後其他傳染病增加等，衛福部食藥署7月食公布擴大必要藥品清單，經行政院核定後今日正式公告。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。