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南市介癮講師20年心靈陪伴獄中丈夫 喚回溫暖家庭

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市衛生局成立「介癮講師」反毒宣講團，介癮講師分享自身經歷為家屬提供力量。記者鄭惠仁／翻攝
台南市衛生局成立「介癮講師」反毒宣講團，介癮講師分享自身經歷為家屬提供力量。記者鄭惠仁／翻攝

台南市政府毒品危害防制中心為協助藥癮者復歸社會，積極培養過來人及家屬深入社區進行反毒宣導，「惠雪」因丈夫違反毒品危害防制條例而入監，獨立扶養3名年幼子女，如今成為介癮講師，透過自己的經驗讓更多藥癮家屬看見不同的希望，也要喚回自己溫暖家庭樣貌。

台南市政府毒品危害防制中心於2018年成立「介癮講師」反毒宣講團，衛生局表示，染上藥癮，受害的不僅是當事人，家人同樣受害，但家人在承受壓力之餘卻也是藥癮者最重要的支持力量，因有家人的陪伴，藥癮者才能擁有更多的力量來改變藥癮行為。

南市政毒品危害防制中心舉例，「惠雪」的老公因涉及毒品入監，留下她與3名年幼子女，家庭一夕間風雲變色，她堅強地擔起整個家庭，為了孩子們努力，也希望能夠喚回丈夫，20年間來回的會客，一封封書信往來，始終道不盡相思之語。在因緣際會下惠雪接觸到了監獄志工的服務機會，也更深入了解藥癮者的想法，希望可以透過自己的經驗，讓更多藥癮者家屬看見不同的希望。

經過南市毒防中心的介癮講師宣導訓練後，惠雪勇敢站出來分享身為家屬的陪伴經驗，為相同遭遇的家屬帶來力量，讓大家看見家庭的支持與陪伴，也讓藥癮者感受改變的可能。毒防中心表示，惠雪與家人也在這個過程中一起成長，這條路走得並不輕鬆，但一切都是有可能的，他們正持續努力喚回溫暖的家庭樣貌。

市府籲請，若周遭親友有藥癮戒治需求或相關的疑問，請撥打24小時免付費毒防中心諮詢專線0800-770-885(請請您 幫幫我)，或是加入本市官方帳號「台南毒防指南針」Line@：@0800770885tainan，將有專業人員提供全程保密的諮詢服務。

毒品 家人 反毒

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