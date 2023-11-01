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北部2民眾飯店用餐卻「姑婆芋中毒」 竟是餐盤惹禍

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
鄭維智表示，若是把姑婆芋葉子當作「餐盤」，若對葉子進行切割、凹折就可能有汁液流出來導致中毒。記者鄒尚謙╱攝影
鄭維智表示，若是把姑婆芋葉子當作「餐盤」，若對葉子進行切割、凹折就可能有汁液流出來導致中毒。記者鄒尚謙╱攝影

到飯店用餐卻「食物中毒」，姑婆芋又出現誤食事件。今年10月有2位民眾到飯店酒吧用餐，吃下炒飯後卻出現喉嚨刺痛、吞嚥困難等症狀，調查後發現是盛裝炒飯的「姑婆芋」惹禍。食藥署提醒，姑婆芋與芋頭兩者外觀極為相似，一般民眾較不易辨識，可透過「滴水」方式確認；而肇事飯店也依照食安法要求限期改善。

食藥署副署長林金富表示，今年10月有2名民眾，晚上到北部某渡假酒店大廳酒吧用餐，食用炒飯後，短短10分鐘內就出現「中毒症狀」，一開始先是嘴唇、喉嚨刺痛，後續出現吞嚥困難的等症狀，經過地方衛生局調查後，是因為炒飯底鋪有鋪墊葉片，採樣鑑定後為姑婆芋。

食藥署食品組副組長鄭維智表示，若是把姑婆芋葉子當作「餐盤」，若對葉子進行切割、凹折就可能有汁液流出來，姑婆芋「全株有毒」，因此便會中毒，而本次飯店餐廳業者，就是把姑婆芋葉子當餐盤，並對其修剪，導致葉片黏液混入食物當中，導致民眾中毒。

「滴水法可簡單辨別姑婆芋與芋頭。」鄭維智指出，姑婆芋與芋頭外觀極為相似，一般民眾較不易辨識，但「芋頭葉上有絨毛」，水滴在葉面上，會形成一顆顆小水滴，盾形葉片、葉脈不明顯，葉面葉柄交接處呈深紫色，芋頭本身有紫色斑點；而「姑婆芋葉面光滑」，葉子是廣卵形、基部呈心狀箭形，水珠無法凝結，與葉面相接之葉柄呈綠色，地下莖細長，且偏黃色。

目前全案已由食安法處置，細節仍由地方衛生局調查。鄭維智表示，目前已要求業者限期改善、不得再犯，也提醒餐飲業者，應確認食材的安全性，並保存相關來源文件，且切勿將有毒植物入菜，亦不得作為食品鋪墊或擺盤裝飾使用。

鄭維智提醒，部分有毒植物，即使經驗豐富的專家也難以辨識，且不同種類的有毒植物所引起的中毒症狀不盡相同，輕則腸胃不適，重則傷害中樞神經系統，甚至危及性命，因此，民眾切勿自行採摘或食用來路不明的野生植物。

鄭維智指出，姑婆芋與芋頭外觀極為相似，但「芋頭葉上有絨毛」水滴在葉面上，會形成一顆顆小水滴，而「姑婆芋葉面光滑」水珠無法凝結。圖／食藥署提供
鄭維智指出，姑婆芋與芋頭外觀極為相似，但「芋頭葉上有絨毛」水滴在葉面上，會形成一顆顆小水滴，而「姑婆芋葉面光滑」水珠無法凝結。圖／食藥署提供

食物中毒 芋頭 衛生局

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