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航空燃油價格上漲！國內線機票11月30日起平均調漲100元

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
因應航空燃油價格上漲，國內線機票11月30日起平均調漲4.5%。圖／本報資料照片
因應航空燃油價格上漲，國內線機票11月30日起平均調漲4.5%。圖／本報資料照片

由於航空燃油價格持續上漲，依據中油今公告航空燃油價格，已達國內線運價調漲門檻，交通部民航局表示，航空業者將依規定調漲國內線全額票價，總計23條航線受影響，預計11月30日生效，各航線平均漲幅約4.5%（平均調漲95元），旅客如以調整前票價購買11月30日（含）以後出發航班機票，須依所購機票條款及航空公司規定補差價。

民航局表示，國內航線票價於2014年全面調整時，也同時訂定因應油價變動調整機制，當國內線航空燃油連續3個月平均價格達調整門檻時，則適用該門檻所對應運價。從2014年到現在已有4次調降及3次調漲；最近一次調整是今年8月，因油價連續3個月平均價格低於21.74元門檻調降票價。票價調整時，依據航空定型化契約規定多退少補機票票面價差額。

民航局表示，依據中油今公告航空燃油價格，今年9至11月中油公告國內航空燃油平均價格（每公升28.01元），已高於國內航線運價調漲門檻（每公升27.25元），各航空公司依交通部所核定運價上、下限調漲全額票價，11月30日起生效。

根據調漲金額，調漲最高幅度為華信航空台北-金門航線，從2459元調漲至2641元，漲幅7.4%；其次是華信航空高雄-花蓮航線，從2329元調漲為2488元，漲幅6.8%；立榮航空台北-金門航線從2458元調漲至2618元，漲幅也有6.5%。漲幅最低則為德安航空台東-綠島航線，從1100元漲至1130元，漲幅2.7%。

民航局指出，配合票價調整，旅客如以調整前票價購買11月30日（含）以後出發航班機票，須依所購機票條款及航空公司規定補差價；持調整後票價機票的旅客，如因故須提前改為11月29日（含）以前出發，則由航空公司退還差價。已請航空公司充分揭露相關資訊並妥處旅客權益事宜，旅客也可洽各航空公司或至其官網查詢相關資訊。

票價 航線 機票

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