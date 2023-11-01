新北3處「蒜香藤」廊道正盛開 夢幻紫色花瀑限時搶拍
又到了紫色蒜香藤開花季，唯美壯觀的景色超級吸睛，新北市景觀處推薦3處特色景點賞「蒜香藤」，包含泰山區楓樹河濱公園、鶯歌區永吉公園及三重區中山藝術公園，在浪漫花道漫步其間好不愜意，景觀處提醒，蒜香藤開花期較短，民眾要把握時間來賞花。
蒜香藤因葉子搓揉聞起來有蒜香味而得名，初開時的花朵會呈現深紫色，授粉後則慢慢轉為淡粉，並持續褪白直到花落，花期僅僅短短的7至10天，想賞花的民眾要把握時間前往觀賞。
隱身在泰山區楓樹里河堤附近的蒜香藤廊道，經過里長及里民志工多年來的細心養護，每到花期便會湧入大量遊客前來賞花，綿延約200公尺的花牆，一串串花穗垂掛枝頭上，猶如高掛綠樹上的紫色瀑布，含苞或盛開，十分迷人。除了可近拍花樹，也可登上一旁的堤防上，俯拍全景，也可以調整成微距方式，捕捉花蕊細節。
位於鶯歌區的永吉公園，沿著步道來到籃球場，遠遠就能看見邊坡上的蒜香藤。坐在花棚下欣賞著美麗的蒜香藤花海非常愜意。公園內的遊戲場，有三座雙層樓迴旋溜滑梯，還有盪鞦韆及沙坑，是新北的特色公園，臨近停車場是假日親子野餐踏青好去處，玩公園同時又能欣賞紫色浪漫。
而三重區的中山藝術公園，鄰近菜寮捷運站出口，公園中有藝術雕塑及歐式牌樓等，園內四季花木扶疏，是高樓林立交通繁忙的都會區中一座難得的休憩場域。當蒜香藤大爆發時，紫色的花瀑垂落，漫步廊道下感受生活中的小浪漫。
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