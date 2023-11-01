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12月流感高峰來襲 竹縣50至64歲公費流感疫苗今起開打

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹縣衛生局表示，第二階段對象為50至64歲無高風險慢性病成人，提醒民眾每年12月底至隔年3月是流感流行高峰期，接種疫苗後約2周才會產生抗體，因此及早接種，才能於流感疫情達高峰前獲得足夠保護力。圖／新竹縣政府提供
新竹縣衛生局表示，第二階段對象為50至64歲無高風險慢性病成人，提醒民眾每年12月底至隔年3月是流感流行高峰期，接種疫苗後約2周才會產生抗體，因此及早接種，才能於流感疫情達高峰前獲得足夠保護力。圖／新竹縣政府提供

新竹縣公費流感疫苗第二階段今天起開打。新竹縣衛生局表示，第二階段對象為50至64歲無高風險慢性病成人，提醒民眾每年12月底至隔年3月是流感流行高峰期，接種疫苗後約2周才會產生抗體，因此及早接種，才能於流感疫情達高峰前獲得足夠保護力。

新竹縣衛生局指出，今年流感、新冠肺炎XBB.1.5及肺炎鏈球菌等3種疫苗同時開打，3種都是不活化疫苗，可以和其他疫苗同時接種於不同部位，或間隔任何時間接種，提醒民眾接種流感疫苗跟莫德納XBB.1.5疫苗2種疫苗，可同1天施打，以左手臂流感、右手臂新冠的「左流右新」方式，在不同手臂同時接種，獲得雙重保護力。

衛生局表示，新竹縣13鄉鎮市衛生所、61家合約醫療院所持續提供流感疫苗接種服務，及11月各衛生所皆有假日或夜間接種站共52站，請符合第1及第2階段接種資格的鄉親，就近前往各鄉鎮市衛生所及合約院所接種流感疫苗，可有效預防感染、感染後重症、住院及死亡風險。

衛生局提醒，有發燒、咳嗽等類流感症狀，應戴口罩及生病在家休息，如出現呼吸困難、急促、發紺（缺氧）等危險徵兆，請盡速就醫，並配合醫師指示服藥，以降低併發重症的風險，尤其自身及親友為65歲以上長者、嬰幼兒、高風險慢性病人及孕婦等流感高危險群，應特別留意健康狀況。

新竹縣衛生局指出，今年流感、新冠肺炎XBB.1.5及肺炎鏈球菌等3種疫苗同時開打，3種都是不活化疫苗。圖／新竹縣政府提供
新竹縣衛生局指出，今年流感、新冠肺炎XBB.1.5及肺炎鏈球菌等3種疫苗同時開打，3種都是不活化疫苗。圖／新竹縣政府提供

流感疫苗 衛生局 新竹

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