新北累計7例流感併發重症「都沒打疫苗」第二波今開打
秋冬是流感流行期，新北代理市長劉和然說，雖然類流感門診數有下降，但仍有7例因流感併發重症，今起開打第二波流感疫苗，50歲以上成人可至疫苗系統預約，且新冠疫苗也能同時施打，呼籲民眾盡快接種。
新北衛生局長陳潤秋今在市政會議報告流感情況，並指新北已累積7例流感併發重症，且這幾例皆未施打流感疫苗，並指今起流感疫苗第二波公費接種對象，新增50歲以上成人，民眾可至新北市疫苗系統預約施打。
衛生局補充，疫苗系統將於11月1日至11月29日，每周一至周五上午8點至晚上8點開放預約(門診前一日截止預約)，接種時間為11月2日至11月30日。疫苗種類包含COVID-19疫苗、流感疫苗。
新冠疫苗接種對象為6個月至4歲嬰幼兒莫德納XBB.1.5疫苗第1-2劑、5歲至11歲兒童莫德納XBB.1.5疫苗第1劑、12歲以上青少年及成人莫德納XBB.1.5疫苗第1劑及Novavax第1-2劑。流感疫苗接種對象為6個月至國小入學前嬰幼兒、孕婦、6個月內嬰幼兒之父母、罕見疾病、 重大傷病、高風險慢性病、50歲以上成人流感疫苗。
衛生局指出，流感疫苗採「先到貨、先鋪貨、先使用」，在開診接種當日公開揭露流感疫苗廠牌，由民眾依自身意願前往施打，且3歲以下幼兒僅適用「賽諾菲」或「東洋」流感疫苗。
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