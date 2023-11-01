公費流感疫苗第2階段今開打 台中診所打「高端」現打氣

公費流感疫苗今年有國光、賽諾菲、東洋以及高端4廠牌，台中市需公開揭示廠牌，第一階段接種率61.59%，高於去年同期，第二階段50歲以上今開打，施勝桓小兒科診所今揭示成人打「高端」，一早有5人在醫師施勝桓解說下接種，另有2人預約，出現打氣，預估接種熱門時段在晚間及周末。

一名上班族說，他因為擔心罹流感會影響工作，還會傳染給家人，所以每年公費有開疫苗他就來打，他覺得流感疫苗很成熟，沒有挑廠牌，今天經醫師有解說高端疫苗後，他選擇接種。

診所醫師施勝桓說，診所公費流感疫苗第一階段接種較去年踴躍，今天診所揭示成人打「高端」，在上午10時前有5人接種，他都有向接種者比對疫苗，並說明高端流感疫苗是從韓國買進來的原液填充分裝，疫苗有經過WHO認定、也做過三期試驗，接種者接受後接種。

台中市衛生局說，今年採購公費對象流感疫苗78.81萬劑，公費流感疫苗分2階段開打，第1階段10月2日起開打，對象包括醫事及衛生防疫相關人員、65歲以上長者等11類對象，今起第2階段開打，對象為50至64歲無高風險慢性病成人約30.9萬人。公費流感疫苗第1階段至前天已使用48.5萬劑，使用量達61.59%，高於去年同期。

衛生局長曾梓展說，疾管署監測資料顯示，今年10月1日起流感季，全國已累積92例流感重症個案，8例死亡，台中市目前有4例流感重症個案，無死亡個案，今年流感疫情較於去年同期明顯升溫，請民眾勿掉以輕心，盡早接種流感疫苗，如有呼吸困難、發燒等流感危險徵兆，請盡速就醫。