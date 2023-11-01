賈新興：未來10天太平洋高壓籠罩 台灣、日本、大陸南部晴朗好天氣

把握晴朗好天氣。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在「Hsin Hsing Chia」YouTube頻道指出，未來10天，太平洋高壓籠罩，各地天氣晴朗穩定，不太會下雨， 除下周一、二受東北季風增強，北部、基隆及宜花等會下雨。台灣之外、大陸南部及日本等天氣也都晴朗穩定。

賈新興指出，今起到下周日（1日至5日），在日本有一個很強的太平洋高壓籠罩，除了台灣、大陸南部及日本等天氣晴朗穩定，不太會下雨。

下周一到下周五（6日到10日）太平洋高壓弱一點、往南移，但仍籠罩台灣及大陸南部，濕熱空氣和冷空氣即鋒面系統在大陸南部，此時雲厚一點會下一點雨，下周一、二（6、7日）受東北季風增強，桃園以北會受影響，迎風面的基隆、北海岸及宜花等地會下雨降溫。

賈新興指出，未來10天中，2日至5日、8日至10日，各地天氣穩定，日夜溫差略大，中午前後有一點熱，明起北部高溫有30、31度，但早晚只有約21度。

也就是2日至6日各地天氣穩定，午後山區轉多雲。6日（下周一）下午起東北季風增強，傍晚起北海岸、基隆至東北角、新北東側及宜蘭轉有局部短暫雨。7日東北角至宜花有局部短暫雨。這波東北季風桃園以北受影響，7日（下周二）約降3-5度，但下周一北部民眾上班要帶傘，下班時會下雨。

賈新興指出，8日（下周三）至10日（下周五）天氣穩定，午後山區轉多雲。後期預報不確定性略高，請留意最新的預報資訊。