塞到瘋掉！國1新竹路段施工釀紫爆回堵21公里 竹市光復路成大型停車場

上班塞爆！國道1號新竹路段南下路段因為施工緣故封閉車道，今天早上上班尖峰時刻大塞車，用路人抱怨連連「高速公路成了停車場」，回堵至少21公里，車流甚至一路從國道回堵到平面，新竹市包括光復路、台68往東，及慈雲路往南部分皆造成壅塞，市府也緊急在9點發出官方Line提醒市民注意。

國道1號中山高新竹路段原本就是常態性塞車路段，但從今天早上7點多開始，國道1號南下路段異常壅塞，由於正逢上班時段，不少民眾塞在車陣之中，由於塞車的原因跟國道施工有關，民眾紛紛上網抱怨「塞到懷疑人生」、「選在上班時段施工、整個很不ok。」、「光復路進竹科，騎機車也塞到不行。」

由於國道新竹路段因為伸縮縫施工封閉車道，疑似因為施工延誤影響上班車流，塞車車流最多長達21公里，回堵到新竹市光復路、慈雲路等路段，不只開車、騎車都塞，不少民眾趕上班塞了將近1個小時以上了，擔心上班遲到影響全勤。

竹市府為此也緊急發出公告提醒民眾「國道1號南下交通壅塞，回堵至平面車流，請保持車距並依交警引導。目前國道路況因高公局緊急搶修施工，造成壅塞回堵至平面車流，包括光復路、台68往東，及慈雲路往南部分皆造成壅塞。」