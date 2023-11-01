旅宿業開放移工評估報告送達 勞長：3條件具足再開會

旅宿業者近來積極爭取開放引進移工，交通部觀光署昨已將「旅宿業開放外籍移工評估報告」送至勞動部，將交由跨國勞動力政策協商諮詢小組討論開放與否。勞動部長許銘春今受訪時強調，目前正在檢視評估報告是否回應外界疑慮、提供影響評估，再輔以勞動部自行做的性別及族群衝擊影響評估，當三項條件具備，才會開會討論。

立法院社福及衛環委員會今審查勞動部預算。對於觀光署昨已送出旅宿業開放外籍移工評估報告，許銘春會前受訪表示，目前正在檢視報告內容，將有兩項檢視重點，第一點是觀光署報告是否依行政院指示，回應媒合專案協助成效不佳、旅宿業薪資待遇不足、 挑工而非缺工、排擠中高齡及二就婦女就業等外界疑慮，第二點為報告是否依政策小組提案機制，提出族群及性別就業相關政策影響評估，若報告有所不足，會請專家委員協助審視、提供建議。

此外，日前立委洪申翰要求勞動部就開放旅宿業移工進行族群及性別衝擊影響評估，許銘春說，目前已經委託進行，報告預計12月完成。她強調，勞動部會持續跟交通部溝通、協調，若觀光署報告對外界疑慮都解釋清楚了，也符合提案機制、備妥相關評估資訊，再搭配勞動部自己做的衝擊影響評估，上述條件具足，就會適時開會討論。

對於交通部觀光署長周永暉昨表示，初步評估開放聘用移工人數約需要3000人，研議以房間數（經營規模）或服務規模等多重方式計算。許銘春認為，人數多寡，屆時還需要客觀評估;至於政策小組開會時間會落在12月或1月，時間還未定，條件充足了，再來決定。