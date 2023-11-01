聽歌、搶票好幫手！搜歌神器Shazam推「演唱會」新功能

走在路上聽到耳熟的旋律但想不起來是什麼歌？被稱之為「搜歌神器」的「Shazam」App秒幫你查出歌手、歌名，解決卡在心頭的疑問。現在，Shazam更推出全新「演唱會」功能，幫助用戶輕鬆探索附近地區演唱會活動，同時也會根據歷史活動提供個人化推薦。近期超多國外大咖歌手準備來台開唱，快打開Shazam探索相關資訊，不錯過精彩演出。

Shazam不僅能即時搜尋歌曲、發掘新的音樂，現在更在iOS推出全新「演唱會」功能，提供給熱愛音樂和演唱會的朋友們更加輕鬆快速的方式。「演唱會」功能包含在「我的音樂」之下，將根據Shazam使用者的歷史活動提供個人化的推薦。透過全新「演唱會」功能，樂迷們在此可瀏覽和搜尋更多演唱會活動，並可依照藝人、日期、地點等條件篩選搜尋結果，進一步探索熱門演唱會。這功能不久後也將支援Android裝置。

熱愛透過演唱會感受歌手現場魅力的用戶們，Shazam也能幫你儲存並回顧活動、並為即將到來的演出設定提醒、查看票務資訊，以及解鎖特定藝人的演唱會獨家內容，包含可供下載的全新錶面、背景圖片、幕後花絮影片、巡演照片和演出節目歌單等，提供更全面、沉浸式的體驗。