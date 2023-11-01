影／武陵農場櫻花季2500房1分鐘完售 12月1日手刀搶露營位

台中市和平區武陵農場，每年櫻花祭美不勝收，農場明年2月櫻花季今天上午開放訂房，農場表示，2500多間房間，開放訂房1分鐘後全部秒殺，再次展現國人對於賞櫻的瘋狂，下一階段於12月1日上午8點，開放露營區訂位。

位在台中市和平區的武陵農場，每年櫻花季，農場內繽紛櫻花雨的美景，讓許多爭睹「櫻姿」的遊客，不畏路途遙遠，也要上山賞櫻。武陵農場公告，明年櫻花季疏運管制時程預計自2月8日至2月29日止，共22天。

武陵農場今天上午開放訂房，電話、網路同步進行，武陵農場指出，在明年櫻花季期間，每天116間房，總共2552間房，仍在開放訂房後1分鐘全部秒殺。

武陵農場表示，目前已經訂房成功的客人，要在3天內完成訂房匯款，才算成功訂房，屆時將清查房間，沒訂到客房的遊客，可碰碰運氣，過幾天再打電話詢問是否有人退訂或是空房釋出。

12月1日上午8點開放露營區訂位，採電話與網路預約，另11月10日上午9點開放旅行業與團客網路訂位。