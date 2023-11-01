流感疫苗第2階段開打 嘉市第1階段這個族群接種率低

今年度公費流感疫苗第二階段今天起開放50歲以上成人接種，嘉義市衛生局呼籲符合公費流感疫苗接種資格民眾及高風險族群，應盡早接種，降低感染風險。

衛生局說，公費流感疫苗第二階段，中央仍然提供各縣市「賽諾菲」、「國光」、「東洋」及「高端」等4家廠牌，為讓民眾清楚知道流感疫苗施打廠牌，嘉市各流感疫苗接種單位，包含校園、社區及合約醫療院所均須公布接種流感疫苗廠牌，讓資訊公開透明。

公費流感疫苗第一階段10月2日起跑，為增加接種流感疫苗便利性，市府在社區提供100場次及入校園提供50場次免費接種服務，社區及校園接種站仍持續進行，提醒民眾可多加利用。

流感疫苗第一階段重點族群接種率對：65歲以上長者、學齡前幼兒、醫事人員、學生；截至10月31日，嘉市65歲長者接種率45.9%(全國38.9%)、學齡前幼兒接種率38. 6%(全國41.4%)、醫事執登人員70.3%(全國57.9%)、學生接種率41.4%(全國46.5%)。

嘉市65歲以上長者及醫事執登人員接種率皆高於全國平均，惟學齡前幼兒與學生接種率較低，將持續加強重點族群的宣導，以於流感季來臨前獲得足夠保護力。

衛生局呼籲民眾，秋冬是流感好發季節，流感疫苗施打至少需2周以上才具保護力，請符合資格民眾儘快接種流感疫苗。65歲以上長者接種任一劑流感或COV D-19或肺炎鏈球菌疫苗，每劑分別可領取10 劑家用快篩試劑，最多30劑，配送量用罄即停止發放作業。