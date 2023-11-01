天氣風險：下波東北季風快閃兩天 最有感是「這天」

東北季風今起減弱升溫，天氣風險公司天氣分析師李至晟指出，下波東北季風預計在下周一增強，時間甚至稍往後延，首當其衝的北部要到下周一午後才會開始有感覺，強度還是偏弱，只有快閃兩天，下周二比較強。

李至晟指出，今天白天東北季風就會減弱，北海岸到東半部會轉為多雲到陰，偶爾有毛毛雨或小雨，且頻率跟持續時間逐漸減少，白天北部、東半部高溫稍微回升到27-29度，中南部高溫普遍可以來到30度以上，內陸地區有機會來到32-33度，日夜溫差大。

李至晟指出，明起到下周日是東北季風的空檔，風向轉為偏東到東南風；西半部晴到多雲，日夜溫差大，從北到南低溫大約在22-24度，高溫都可以來到30度或以上。

但日照強烈且風速小大氣擴散弱時，午後光化臭氧會快速累積，李至晟指出，今中南部有機會達到對敏感族群不健康等級，明後天北部午後臭氧濃度也會增高，如有背風渦漩發展，將南部的汙染物往北傳輸，不排除達黃燈到橙燈邊緣，呼吸道比較敏感民眾未來幾天要多留意。

李至晟指出，下波東北季風預計下周一增強，時間甚至稍往後延，首當其衝的北部要到下周一午後才會開始有感覺，強度還是偏弱，時間也短，只有下周二比較強，到下周三就會減弱。北部低溫約20度，也沒有太顯著中層水氣，只有迎風面會轉為陰有雨天氣。下周四後東北季風減弱、氣溫回升。