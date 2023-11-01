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吳德榮：秋老虎發威逐日升至35度 下周一北台轉濕涼

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
東北季風今起減弱，明起秋老虎天氣型態，白天逾30度。本報資料照片
東北季風今起減弱，明起秋老虎天氣型態，白天逾30度。本報資料照片

秋老虎要來了。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，明日起至下周日氣溫漸升、白天微熱，為「秋老虎」天氣型態，北台高溫由32度逐日升至34度，中南部由33度逐日升至35度，但日夜溫差大。下周一下午東北風南下，冷空氣並不強，且僅影響兩天，但桃園以北、東半部則因有雨而轉涼。

吳德榮指出，今晨截至4：53平地最低氣溫為苗栗西湖鄉的18.4度；而各地區平地最低溫約在19、20度。今日迎風面水氣減少，西半部晴朗穩定，東半部多雲時晴、偶有零星降雨的機率；白天氣溫略升，各地區氣溫：北部20至30度、中部19至33度、南部20至33度、東部20至31度。

吳德榮指出，最新(31日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，明日起至下周日中層的太平洋高壓籠罩、大氣穩定，低層則轉東南風，氣溫漸升、白天微熱，「秋老虎」發威，各地晴朗穩定，中午前後應防紫外線。

北台高溫由32度逐日升至34度，中南部由33度逐日升至35度；清晨輻射冷卻作用、各地區平地最低氣溫仍在18度至20度左右，日夜溫差大，應注意衣著調適。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，下周一下午至周二東北季風南下，冷空氣並不強，桃園以北、東半部因有雨而轉涼，新竹以南天氣穩定，高溫略降、影響不大。

吳德榮 秋老虎 天氣動態

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