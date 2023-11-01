聽新聞
test
0:00 / 0:00

徵文／11月主題「醫師，有你真好」

聯合報／ 本報訊

好酒、茶葉、水果禮盒，想感謝醫師妙手回春、救命之恩，許多患者想盡方法，贈送禮物；現在無須如此，聯合報健康版11月持續提供版面，讓你分享與醫師的美好互動經驗，撰寫內心滿滿的謝意。也可以掃描下方QRcode，到元氣網「醫師百科」中找到你想謝謝的醫師，留下你和這位醫師的感人故事。

作品以500字為度，附照片者（JPG檔，至少1M）優先採用，11月15日截稿。稿件請寄電子郵件：health@udngroup.com，郵寄：22161新北市汐止區大同路一段369號4樓聯合報健康版，或傳真02-86925826。本公司基於聯繫等目的，蒐集、處理及利用您的個人資料，並於我國境內保存、利用三年，請參考聯合報系（udngroup.com）隱私權聲明。

●鼓勵以本名發表，來稿請附姓名、身分證字號、戶籍地址（含鄰里）、聯絡電話、帳號（請註明分行），以便刊出後奉酬。文章採用不另通知，未獲採用恕不退稿。採用文章及照片同時選刊健康版、聯合新聞網、元氣網及粉絲團，收錄於聯合知識庫，本報系海內外各報相關版面得選用轉載，不另支酬。

醫師

延伸閱讀

阿湯情何以堪？英媒懷疑「不可能的任務8」票房難再起

西門町妹子「Free Hug限女性」有違文化初衷？ 網友戰爆

聯合盃作文賽桃園2100人振筆較勁 桃議長：市府應舉辦提振閱讀與寫作

台灣醫療報導獎 聯合報白袍良醫、不能生病年代奪2獎項

相關新聞

高鐵早鳥優惠 12月起改記名制

台灣高鐵昨宣布，將從十二月一日起，針對早鳥優惠實施記名制，民眾購票時須輸入身分證字號或護照號碼，並僅限輸入身分證號本人搭...

為135位消費者討公道 消基會今向好市多公司提團訟

4月底「好市多」3種綜合莓、冷凍藍莓接連檢出A肝病毒，影響消費者逾4萬人，但好市多僅提出「退1賠1」—補償購買商品等值慰...

職業駕駛包圍交部 批「記點制」無配套

為洗刷行人地獄惡名，交通部祭出重罰加強取締，包括恢復違停檢舉、記點制度一年滿十二點即吊扣駕照兩個月等措施，引發職業駕駛不...

健康主題館／調整藥物因人而異 減緩巴金森病退化

「服用巴金森病藥物後，不但難以入眠，還經常睡睡醒醒，怎麼辦？」「父親因副作用自行停藥，只信偏方，該如何說服他找醫師調整藥...

買氣冷 雞蛋明再降3元

進口蛋爭議不斷，連帶影響本土雞蛋買氣，十月廿五日才宣布蛋價調降二元，台北市蛋商公會昨再宣布，周四起，再降三元，產地價及批...

登革熱防疫 高市議員質疑只剩噴藥一招？

登革熱疫情延燒，高雄市已破1200餘例，藍綠多名議員昨都關切多個里重複噴藥，民怨四起，質疑衛生局防治登革熱僅剩噴藥一招？...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。