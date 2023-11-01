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健康你我他／牙斷驚慌求救 良醫為我忙到半夜

聯合報／ 文／張如欣（新北新店）
門牙斷裂，醫師超時為我處理這突如其來的意外。圖／張如欣提供
門牙斷裂，醫師超時為我處理這突如其來的意外。圖／張如欣提供

晚上9點左右，吃水果時咬到叉子，門牙應聲斷裂，慌張地前往創新牙醫診所求救，值班醫師見我驚慌失措，輕聲安撫我，照了X光片後說：「不用擔心，牙根還在，可以先做一個臨時牙套，對生活不會有太大的影響。」此刻，我的思緒才稍顯平復。

躺在診療椅上，聽著鑽牙器械聲，呼吸急促，我透過深呼吸減緩對接下來療程的恐懼。醫師進行了門牙局部清潔，製作並裝上臨時牙套，醫師一點都不馬虎，讓我試著咬合，再耐心地修磨直到牙套自然融入齒列中，待這一切完成後，我走出診所，已是晚上11點。謝謝醫師同理我的情形，願意超時為我處理這突如其來的意外。

在牙套材質選擇上，醫師也提供了適切的建議，當正式牙套裝上後，相當自然且舒適。自此之後，每半年我會主動預約回診，這位醫師總是很仔細地幫我洗牙，並說：「牙齒照顧得很不錯！」告知目前牙齒狀況及應加強清潔的部分。我也認真地遵從醫師囑咐，每日適度且徹底潔牙，期盼口中的真假牙，能健康地和平共處。

因為門牙斷裂意外，讓我重拾落實牙齒保健的行動力，真的很感謝那晚值班的牙醫師，他是創新牙醫診所的林維讓醫師，一位讓人可以安心信賴的好醫師。「林醫師，有您真好！」

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