聽新聞
test
0:00 / 0:00
健康你我他／牙斷驚慌求救 良醫為我忙到半夜
晚上9點左右，吃水果時咬到叉子，門牙應聲斷裂，慌張地前往創新牙醫診所求救，值班醫師見我驚慌失措，輕聲安撫我，照了X光片後說：「不用擔心，牙根還在，可以先做一個臨時牙套，對生活不會有太大的影響。」此刻，我的思緒才稍顯平復。
躺在診療椅上，聽著鑽牙器械聲，呼吸急促，我透過深呼吸減緩對接下來療程的恐懼。醫師進行了門牙局部清潔，製作並裝上臨時牙套，醫師一點都不馬虎，讓我試著咬合，再耐心地修磨直到牙套自然融入齒列中，待這一切完成後，我走出診所，已是晚上11點。謝謝醫師同理我的情形，願意超時為我處理這突如其來的意外。
在牙套材質選擇上，醫師也提供了適切的建議，當正式牙套裝上後，相當自然且舒適。自此之後，每半年我會主動預約回診，這位醫師總是很仔細地幫我洗牙，並說：「牙齒照顧得很不錯！」告知目前牙齒狀況及應加強清潔的部分。我也認真地遵從醫師囑咐，每日適度且徹底潔牙，期盼口中的真假牙，能健康地和平共處。
因為門牙斷裂意外，讓我重拾落實牙齒保健的行動力，真的很感謝那晚值班的牙醫師，他是創新牙醫診所的林維讓醫師，一位讓人可以安心信賴的好醫師。「林醫師，有您真好！」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言