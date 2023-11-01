聽新聞
test
0:00 / 0:00

肺癌用藥給付 跟不上國外治療腳步

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導

肺癌高居台灣癌症死亡率首位，多項已被列入國際治療指引的標準治療，健保均不予給付，或設下嚴苛條件，只有少數病人能夠用藥。新竹台大分院院長余忠仁表示，健保限縮給付，讓台灣缺乏能夠參與國際臨床試驗的對象，導致國際競爭力落後國際；術後鞏固性免疫治療未納健保，則讓病友陷於復發恐懼。

余忠仁說，近年標靶、免疫治療相繼出現，肺癌治療逐漸出現曙光，國際治療指引列為標準治療的標靶、免疫治療，健保卻因財務考量不予給付。以標靶治療來說，共找出11種致癌基因型、已有相應標靶藥物可用於治療，但健保給付只有7項。

晚期肺癌免疫治療也設有嚴苛條件。余忠仁表示，健保給付僅限PDL1表現量大於50%的病人，只有十分之一病人能夠用藥；PDL1表現量介在1%至49%病人也適合用藥延緩疾病惡化，卻只能使用健保給付的化療，自費購買免疫藥物使用，兩者治療費用相差一倍之多。

余忠仁說，2005年後，台灣開始給付標靶藥物，讓肺癌患者存活率提升，但若只有1成病人使用符合國際治療指引的藥物，台灣在國際臨床試驗上的能見度將會愈來愈低，影響國際競爭力。

手術後輔助性治療，健保也不給付。台灣免疫暨腫瘤學會理事長張文震指出，多項研究證實，肺癌標靶藥物、免疫藥物，可在手術前後作為「輔助性治療」，鞏固治療成效，能避免復發，也能降低罹患其他部位癌症的機率。余忠仁說，此做法不僅讓癌友陷於恐懼，若病人復發後再行用藥，也會增加健保財務負擔。

健保 肺癌 財務

延伸閱讀

肺癌用藥給付嚴苛 醫師：難參加臨床試驗、病友陷復發恐懼

成立國家級肺癌辦公室？衛福部：不排除但暫無需要

找不吸菸肺癌原因 台灣癌症之母籲設國家級辦公室

健保在懲罰上班族嗎？ 內行人酸：民國幾年還不懂保險的真諦

相關新聞

高鐵早鳥優惠 12月起改記名制

台灣高鐵昨宣布，將從十二月一日起，針對早鳥優惠實施記名制，民眾購票時須輸入身分證字號或護照號碼，並僅限輸入身分證號本人搭...

為135位消費者討公道 消基會今向好市多公司提團訟

4月底「好市多」3種綜合莓、冷凍藍莓接連檢出A肝病毒，影響消費者逾4萬人，但好市多僅提出「退1賠1」—補償購買商品等值慰...

職業駕駛包圍交部 批「記點制」無配套

為洗刷行人地獄惡名，交通部祭出重罰加強取締，包括恢復違停檢舉、記點制度一年滿十二點即吊扣駕照兩個月等措施，引發職業駕駛不...

健康主題館／調整藥物因人而異 減緩巴金森病退化

「服用巴金森病藥物後，不但難以入眠，還經常睡睡醒醒，怎麼辦？」「父親因副作用自行停藥，只信偏方，該如何說服他找醫師調整藥...

買氣冷 雞蛋明再降3元

進口蛋爭議不斷，連帶影響本土雞蛋買氣，十月廿五日才宣布蛋價調降二元，台北市蛋商公會昨再宣布，周四起，再降三元，產地價及批...

登革熱防疫 高市議員質疑只剩噴藥一招？

登革熱疫情延燒，高雄市已破1200餘例，藍綠多名議員昨都關切多個里重複噴藥，民怨四起，質疑衛生局防治登革熱僅剩噴藥一招？...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。