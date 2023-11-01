肺癌用藥給付 跟不上國外治療腳步

肺癌高居台灣癌症死亡率首位，多項已被列入國際治療指引的標準治療，健保均不予給付，或設下嚴苛條件，只有少數病人能夠用藥。新竹台大分院院長余忠仁表示，健保限縮給付，讓台灣缺乏能夠參與國際臨床試驗的對象，導致國際競爭力落後國際；術後鞏固性免疫治療未納健保，則讓病友陷於復發恐懼。

余忠仁說，近年標靶、免疫治療相繼出現，肺癌治療逐漸出現曙光，國際治療指引列為標準治療的標靶、免疫治療，健保卻因財務考量不予給付。以標靶治療來說，共找出11種致癌基因型、已有相應標靶藥物可用於治療，但健保給付只有7項。

晚期肺癌免疫治療也設有嚴苛條件。余忠仁表示，健保給付僅限PDL1表現量大於50%的病人，只有十分之一病人能夠用藥；PDL1表現量介在1%至49%病人也適合用藥延緩疾病惡化，卻只能使用健保給付的化療，自費購買免疫藥物使用，兩者治療費用相差一倍之多。

余忠仁說，2005年後，台灣開始給付標靶藥物，讓肺癌患者存活率提升，但若只有1成病人使用符合國際治療指引的藥物，台灣在國際臨床試驗上的能見度將會愈來愈低，影響國際競爭力。

手術後輔助性治療，健保也不給付。台灣免疫暨腫瘤學會理事長張文震指出，多項研究證實，肺癌標靶藥物、免疫藥物，可在手術前後作為「輔助性治療」，鞏固治療成效，能避免復發，也能降低罹患其他部位癌症的機率。余忠仁說，此做法不僅讓癌友陷於恐懼，若病人復發後再行用藥，也會增加健保財務負擔。