職業駕駛包圍交部 批「記點制」無配套

為洗刷行人地獄惡名，交通部祭出重罰加強取締，包括恢復違停檢舉、記點制度一年滿十二點即吊扣駕照兩個月等措施，引發職業駕駛不滿，全國汽車駕駛人權益聯盟昨更動員數十輛計程車、遊覽車包圍交通部抗議，怒批交通部工程和教育沒做完善，一味祭出重罰十分不負責任。

全國汽車駕駛人權益聯盟理事長劉鴻樟表示，交通部在前端的工程及教育都沒做完善，在沒有配套措施情況下嚴格執法，對職業駕駛不公平，盼廢除檢舉制度，針對臨時載客上下車、上下貨以勸導取代舉發。

擔任計程車司機四十多年的阿亮，近一個月就收到六張罰單，累計被記七點。他無奈表示，光八月的罰鍰金額就高達一萬多元，連吃飯都成問題。

主要跑雙北地區的葉姓計程車司機也說，有些長者、行動不便者路邊攔車，總不可能要求他們走到有黃線的地方再攔，若遇上檢舉達人，司機跑愈多趟風險愈大。

立法院法制局前局長陳清雲也投書本報直言，違規受罰，天經地義，但交通標線不當，無法真正解決違規臨停，交通主管機關應檢討道路設計、臨時停車空間的需求配置及紅線禁止停車標線浮濫畫設問題；都市計畫技師周孝宇也同樣投書本報質疑，如果不設置充足、分布合理的卸貨和計程車停等空間，卻要雷厲風行的執法，不是官逼民反嗎。

交通部表示，已經促請地方政府依轄內客貨運需求，規畫完善臨時停車空間及檢討標誌標線設置，也將會廣納各方意見，並依條例實施情形持續檢討。