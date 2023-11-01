高鐵早鳥優惠 12月起改記名制

台灣高鐵昨宣布，將從十二月一日起，針對早鳥優惠實施記名制，民眾購票時須輸入身分證字號或護照號碼，並僅限輸入身分證號本人搭乘，乘車時也須攜帶身分證明文件正本查驗，違者須補票並加收五成票價；訂票完成後不能變更身分，但若有事無法搭乘，可取消訂位。

對於高鐵早鳥票新制，消費者意見兩極，有民眾認為應能減緩囤票行為，但也有民眾認為，加收五成票價太多了，另也質疑購買早鳥票的人這麼多，高鐵要如何一一查驗？最後恐怕仍難杜絕有心人士蓄意囤積、轉售。

為了引導乘客分流搭乘，高鐵自二○一一年起推出早鳥優惠，最高六五折至九折不等優惠，以北高單程票為例，原價一四九○元，早鳥優惠最低僅要九六五元，幾乎打對折，也讓早鳥票一開賣幾乎秒殺，甚至還有民眾搶票後立即加價轉售，衍生出不少票務交易糾紛。

高鐵早鳥新制 製表／周彥妤

高鐵表示，今年十二月一日起，早鳥票面將註記乘客身分證字號或護照號碼末五碼，乘客持早鳥票乘車應攜帶與票面登錄證號相符的身分證明文件「正本」，須為政府核發附有照片、身分證字號等資訊足供判斷身分的證件供查驗，若無法出示合格證件，依規定補票，並加收已乘區間票價五成。

高鐵表示，十二月一日起的早鳥優惠車次，十一月三日起依售票時程逐日開放預購。乘客若在列車出發前遺失早鳥票，可攜帶本人身分證明文件正本至各車站售票窗口掛失，經確認訂位資訊相符即可補發，每張車票限補發一次，並將酌收卅元手續費。早鳥票記名制上路後，各車站售票窗口及自動售票機將不再銷售早鳥票；欲訂票可利用高鐵網路訂票系統、App或與高鐵合作超商。

有「高鐵達人」之稱的攝影師吳漾表示，推記名制應能減緩囤票，但查驗工作恐將再增員工工作量。