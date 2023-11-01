生活美學／5ooMook創刊號 一本打破框架的雜誌書

抽象的紀念碑封面。攝影／kris kang、羅柏麟 《5ooMook》創刊號「Culture to Future 走向未來的文化」於10月正式發行。這本由聯合報系《5oo輯》團隊製作的雜誌書，有別於市面上一般常見的資訊、潮流型態的雜誌，《5ooMook》以雜誌的編輯思維、圖書的裝幀設計、策展的手法探討議題，對於當代的文化現象拋出問題，透過藝術、設計、生活、工藝與風格等5大章節，探討各種面向未來的文化。

《5ooMook》創刊號一本打破框架的雜誌書。攝影／kris kang、羅柏麟

全新識別、刊物視覺設計

為了讓《5ooMook》創刊號從品牌識別、雜誌書的書封與內頁設計的維度上，藉由文字與圖像打開全新視野，邀請Local Remote設計師劉書堯與盧翊軒，這次主導設計的劉書堯，擺脫慣用排版，在《5ooMook》裡全部消失，剛拿到書的人可能還需要一點閱讀時間適應排版，盧翊軒補充「很大一部分我們對於設計成果超滿意的原因就是來自它徹底打破現行既有的框架，從設計師角度出發。」

任性的還不只如此，盧翊軒整合自己過往的經驗「這本雜誌書的很多細節，都是一些稀鬆平常的手法和材料，但在台灣卻很少會（有勇氣）把這些東西組在一本雜誌裡：不追求顯色的紙張、大量留白、連續大圖擺放、嚴格但又靈活的格線系統等。」劉書堯笑著說，在最後裝訂時其實我們有遇到一點小麻煩，但《5ooMook》編輯總監林佳育卻說「沒關係，既然我們都任性了，就任性到底吧。」這就是一本從製作到設計都非常任性（又充滿勇氣）的製作。

為當代提出思考的Mook

《5ooMook》是以季刊的雜誌形式，期待帶來比雜誌更多的思考與想像，Local Remote著手視覺設計時，也從設計的角度給予Mook新意義「如果雜誌是在XY軸的選題、書的內容就會朝單一的主題Z軸深度走，而Mook定義很廣，它對趨勢的提問沒有要提供解答，反而提出很多面向去思考問題，一開始視覺設計的設定，就想以文字為主要元素，從封面引發很多的思考。」從設計師的角度來看，《5ooMook》創刊號的三款封面，也意味著由淺入深地啟發大家一起思考「Culture to Future 走向未來的文化」的意義。

藏在封面裡頭的時間線索

最容易被理解的一款封面，是翻轉的立體箭頭，最有意思的是，這個翻轉又交叉的設計手法，從封面延伸到內頁設計：例如指示篇章的數字、內頁的英文字句等「在研究過程中，我們發現不同文明的閱讀順序與該族群對於時間方向性的理解有緊密的關係，因此我們嘗試將符號與文字基於同一水平線做交叉翻轉來呈現這一有趣的現象。」

第二款黑底、帶有經緯線的封面，利用垂直水平交織，從時間的經緯思考材料的意義。劉書堯利用實體物件的剪影與數位工具才能製造出的極細線段做交織，透過垂直水平轉譯出時間的向度，從封面的Culture to Future、章節英文標題，一路延伸到內頁文字排版，全都巧妙的被拆解重組，並呼應封面的時間軸。

最後一款極為抽象的紀念碑，是劉書堯透過將人們對於不同歷史進程的理解—箭頭向前、環形、迴旋或爆炸等形式，實體化後進行堆疊而製作，劉書堯將這些複雜的意象圖像化後集結成紀念碑，也擷取紀念碑超越時間空間的永恆意義「不管大家對歷史的進程理解是什麼，它在某個時間點，總結了某個時代的集體文化意義，也成為過去與未來的銜接點。」

Local Remote設計師盧翊軒(左)與劉書堯Brian。攝影／kris kang、羅柏麟

5ooMook 有厚度的新品牌

「我把它當作Art Book製作，在內頁留下很多呼吸和留白，大量保留文字和圖像本身的意義，內頁沒有太多的花式變化，只有最純粹的排版基本功。」哪一頁該留白、圖片為什麼被對頁擺放？「這些都是謹慎思考的結果。」當雜誌普遍希望塞進更多資訊時，在Mook裡劉書堯反而希望「留有書的思考空間和停頓點在Mook裡。」

最後，劉書堯分享年初他們到上海，看到當地品牌，不只賣產品更經營生活氛圍的策略「這讓消費者認為，你們重視的不只是賣東西，而是耕耘這個領域、有獨到的見解，整個品牌是有厚度、立體的。」盧翊軒一接到這個案子就覺得一定超好玩，因為「這樣的設計如果出現在自發性的Zine或獨立出版刊物，一切都很合理，但這次的合作之所以有趣、有意義，是這樣的東西居然可以從傳統媒體聯合報出發，發生在一個大品牌的架構下。」而未來也將有更多有趣的創意會在這本雜誌書中！

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