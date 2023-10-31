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換季噴嚏連連！專家揭五種後果示警「別忍住」：恐使喉嚨破裂、肺塌陷

聯合新聞網／ 綜合報導
有些人在打噴嚏時會有摀住口鼻的習慣，希望能藉此忍住或降低音量，不過近日卻有報導指出，若試圖阻止自己打噴嚏，可能會身體造成嚴重損害。情境示意圖。圖／Ingimage
有些人在打噴嚏時會有摀住口鼻的習慣，希望能藉此忍住或降低音量，不過近日卻有報導指出，若試圖阻止自己打噴嚏，可能會身體造成嚴重損害。情境示意圖。圖／Ingimage

秋冬換季時分，不少人會因感冒、過敏而「噴嚏連連」。有些人在打噴嚏時會有摀住口鼻的習慣，希望能藉此忍住或降低音量，不過近日卻有報導指出，若試圖阻止自己打噴嚏，可能會讓身體造成嚴重損害，該報導並提到五種可能後果，警惕民眾。

外媒「太陽報」指出，早在2018年，一名英國男子就曾因憋住噴嚏導致喉嚨破裂，而這是因為打噴嚏時閉上嘴巴或鼻子，會使呼吸道的壓力增加至5到20倍。澳洲臥龍崗大學醫學科學副教授特蕾莎對此表示，由於壓力「無處可逃」，便會傳遞到身體的其他部位，「這可能會損害你的眼睛、耳朵或血管」。特蕾莎指出，儘管風險不高，但已有腦動脈瘤、喉嚨破裂和肺部塌陷的相關案例。太陽報並盤點忍住噴嚏可能造成的損害，分別為以下五點。

1.喉嚨損傷

上述提到的男子便是其中一個案例，醫護人員在《英國醫學雜誌病例報告》雜誌上寫道，在打噴嚏前摀住鼻子或嘴巴，壓力會撕裂軟組織；而這位男子聲稱，在他試圖透過閉上嘴巴和捏鼻子來忍住噴嚏時，脖子出現一種「爆裂的感覺」，並開始腫脹，使他感到非常痛苦，幾乎無法說話或吞嚥。

2. 臉上出現紅斑

打噴嚏會產生很大的壓力，憋住噴嚏除了導致喉嚨損傷外，也可能讓眼睛、鼻子或耳膜中的毛細血管破裂。美國新澤西過敏協會的耳鼻喉科醫生傑森表示，這可能會對臉部表面造成損傷，使其變紅、出現斑點，「你可能會看到眼球上有一個紅點，甚至有少量鼻血」。傑森也補充說明，在更嚴重的情況下，還會導致耳膜破裂，破裂的耳膜無需治療，通常會在幾週內癒合，但有時會讓聽力損失。

3.動脈瘤

在極少數的情況下，臉部壓力的增加也會引發腦動脈瘤破裂。英國國家醫療服務體系表示，在脆弱的血管出現隆起時，會發生這種情況，大腦的血管破裂會使周圍頭骨出血，進而危及生命，而出血會導致大範圍的腦損傷，有五分之三的人恐會在出血後兩周內死亡。

4.中耳感染

對因為感冒或流感而打噴嚏的人來說，若忍住噴嚏，可能會讓中耳感染。打噴嚏有助於「清除鼻子中不該存在的東西」，在這之中也包含了細菌。據克利夫蘭診所稱，將攜帶細菌的空氣或受感染黏液推回去，可能會導致中耳感染。

5. 肺塌陷

打噴嚏時，你的肺部可能會有一種不舒服的「飽脹感」，傑森說，這是因為你在橫膈膜上施加壓力，儘管狀況不常見，但仍有報導指出，若是過多的空氣和壓力被困在這塊幫助呼吸的胸部肌肉中，人們會在試圖控制噴嚏時「肺部塌陷」。

這種情況在醫學上被稱為氣胸，只要空氣滯留在肺部和胸壁之間就會發生，某些情況下，只有少量空氣被困住時，它通常會自行分解。但若是空氣大量滯留，並且未進行緊急治療的話，恐會造成嚴重後果，甚至導致死亡。

醫學 英國 感冒

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