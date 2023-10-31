「會走路的肺炎」現蹤！抗藥性高達7成 黃立民疾呼這事

秋冬季節，不只病毒，細菌也十分活躍，號稱是「會走路的肺炎」，肺炎黴漿菌個案已經現蹤。台大兒童醫院小兒感染科主治醫師黃立民表示，近日收治兩名年齡約為5、6歲孩童，到院時為高燒、咳嗽症狀，檢驗為感染黴漿菌。但肺炎黴漿菌治療於國內抗藥性高達7成，必須立即使用第二線藥物治療，且嚴重時仍可能造成心肺衰竭，須使用葉克膜維繫生命，家長不可不慎。

黃立民說，肺炎黴漿菌較平時常見，包括肺炎鏈球菌、金黃色葡萄球菌所引起的肺炎症狀輕微，但比病毒引起的肺炎嚴重，因個案感染後，多半症狀輕微，還能活動，因此為非典型肺炎，又稱為「會走路的肺炎」。

其實，肺炎黴漿菌曾在2019年時，有過一波流行，當時北部醫學中心共收治4名個案，均為學齡前孩童，且4人症狀嚴重均使用葉克膜，當時，所有的小兒感染科醫師都在密切關注，擔心會出現一波流行。但隨後新冠肺炎疫情爆發，肺炎黴漿菌銷聲匿跡，3年多來幾乎沒有個案。

但就在前不久，肺炎黴漿菌現蹤，黃立民已接連收治兩名個案，正密切關注未來疫情發展。黃立民說，肺炎黴漿菌治療方面，在亞洲相關第一線藥物治療，抗藥性高，原因是黴漿菌和一般細菌不同，它沒有細胞壁，許多常見的抗生素對它無效，如中國大陸抗藥性達100%、日本及南韓約80％~90％，台灣為60％~70％，治療時須立即使用第二線藥物。

同時為台灣小兒感染症臨床試驗合作聯盟召集人，黃立民說，為預防肺炎黴漿菌，目前無疫苗可供施打，而感染會非常容易引發肺炎重症，將來5~10年內須為緊急研發的重點疫苗。提醒爲避免感染肺炎黴漿菌，務必戴口罩、勤洗手，少出入人潮擁擠的公共場所，一旦出現咳嗽一周未癒、發燒等症狀，一定要盡速就醫。

衛福部疾管署防疫醫師林詠青指出，肺炎黴漿菌為非典型肺炎，症狀通常比較輕微，但是持續時間久，可能長達幾個月。主要症狀為呼吸道症狀，也會發燒、頭痛，而黴漿菌造成的咳嗽會是乾咳，發燒症狀也會持續比較久，仍有造成肺炎或腦炎併發重症的風險。目前也有其他替代療法，但醫師須注意針對年齡較小的病童進行用藥安全性、副作用等評估。