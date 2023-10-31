無人機夯註冊架數破4.2萬 專業操作證核發逾1.3萬張

無人機日漸發達普及，交通部民航局指出，民航法無人機管理機制施行近4年來，活動申請案逐年增加，全國無人機註冊總架數達4萬2000餘架，連帶違規也易增，籲玩家遵守申請程序與操作規範，以免受罰。另外，除了無人機數量持續增加，專業操作證累計核發數量已超過1萬3000張。

民航局統計，2015年7月底至無人機管理機制實施前，違規於機場四周管制範圍內，施放無人機遭裁罰案件共61件，平均每月約發生1.08件；無人機管理機制上路後至今年9月，有39件此類違規案件，平均每月約0.92件，違規情況已有改善。

民航局指出，民航法遙控無人機專章及相關授權法案於2020年3月31日正式實施，根據民航局統計，已註冊的法人無人機已有1萬餘架，自然人無人機有3萬1000餘架，其中約94％為未達2公斤、約5％為2公斤以上未達25公斤、約1％則為25公斤以上機型，總計註冊總架數已達4萬2000餘架。

民航局表示，不僅無人機數量持續增加，在操作證方面，專業操作證持有者已有9千600餘人，普通操作證者1萬800餘人，學習操作證者則有2千300餘人。此外，無人機活動申請案也逐年攀升，2020年新制施行首年，活動申請案共2055件，次年4217件，去年5414件，今年1至9月有3994件，累計申請案件已近1萬6千件，成長幅度相當明顯，可看出無人機運用越趨廣泛。

不過，民航局觀察申請案實際操作情況發現，部分申請案並未依照申請內容執行，例如活動範圍、時間、操作飛手與申請內容不同等。民航局副局長林俊良表示，此類違規案件如發生於中央管轄的機場四週管制區，均會依法開罰，部分發生於地方政府劃設的管制區內的違規案件，則由地方政府開罰，但受限地方缺乏無人機管理的專門人力，此類案件取締難度較高，以去年為例，全台全年僅開罰4件。

林俊良也提醒，部分地區有臨時管制措施，民眾從事無人機活動前，務必至民航局「遙控無人機管理資訊系統」的「空域查詢」網頁或民航局Drone Map APP，查詢活動區域的相關公告訊息，避免違法。