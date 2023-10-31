逾5成糖尿病友減壽死於這疾病 用藥兩迷思恐是主因

台灣每10人就有1人罹患糖尿病，預估全國糖尿病患者高達230多萬人，每年死亡人數超過1.2萬人，超過肺癌。台灣基層糖尿病協會理事長李洮俊指出，糖尿病無法治癒，但不可怕，只要好好控制，平均餘命與常人無異，但國人糖尿病控制不理想，對用藥充滿迷思。

李洮俊說，台灣各類藥物都有，但不少病友對藥物存在錯誤觀念，如「西藥長期服用會傷腎」；另對糖尿病治療藥物—胰島素，在部分患者眼中，甚至被類比成「嗎啡」，擔心打了無法脫離，因此施打情況不理想。希望透過頒獎表揚模範病友與照顧者，由真實案例分享，激勵糖友與家屬們正向面對疾病，倡導正確照護觀念。

李洮俊說，糖尿病友減壽主因來自併發症，糖友因血糖、血脂、血壓控制不佳，造成大小血管病變，逾5成病友最終死於中風、心肌梗塞等大血管病變相關併發症。每年也有許多糖尿病患，因腎病變進入透析治療，也是台灣透析盛行率居高不下的主因。

研究指出，若60歲時發現罹患第二型糖尿病，一旦合併有心血管疾病，壽命平均會少活12年。若30歲就發現罹病，一旦合併慢性腎臟病，平均折壽更是高達15年。

台灣基層糖尿病協會、糖尿病關懷基金會及中華民國診所協會全國聯合會，將於11月5日世界糖尿病日舉辦「2023世界糖尿病日-胰島素跨世紀102年活動：第二屆長壽、幸福、傑出成就獎章頒獎典禮」。本屆長壽獎得主之一、今年92歲的屏東縣內埔國小前校長劉祿德，確診糖尿病已34年，施打胰島素逾13年。

「罹患糖尿病只是調整健康生活的一個起始。」劉祿德說，確診糖尿病後，不僅沒有帶來負面影響，反而讓他正視自己的健康。劉祿德慶幸罹患糖尿病，活得更健康、更快樂、更珍惜與家人的感情，而「這難道不是長壽的秘訣？」他卸下校長一職後，仍持續著作、進修；年近80時，報考文創研究所，不到3年時間，便以82歲高齡，從當時任職屏東教育大學校長的兒子手中接下碩士證書。

本屆傑出成就獎得主之一、音樂家張筑婷，自國小三年級時確診第一型糖尿病，每天三餐飯後加上睡前，一共要打4次胰島素，就這樣一打就打了30年。張筑婷說，糖尿病是生活中的一部分。期許自己「血糖控制能更加精進，才能讓未來的生命更加健康而精彩」。

徐鳳吟是13歲第一型糖尿病女孩「予安」的媽媽。11年前農曆年初二予安發病送急診，血糖超過300mg/dL，出現酮酸中毒，有大腦休克風險，在加護病房與普通病房待了7天才好轉返家。

期間，徐鳳吟心疼愛女身上插滿醫療管子，想喝母奶卻餵不到，痛哭了3天，警覺「還有很多事要學」，因此毅然決然拾起傷心的情緒，投入一連串糖尿病衛教知識的學習中，並且掌握了美食來者不拒、但需懂得計算醣類與營養的「健康飲食秘訣」，陪伴予快樂成長。她想對糖尿病說：「雖然我不歡迎你，但我謝謝你，教會我這些年的這些事。」