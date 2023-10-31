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麻辣鍋餐桌「住整窩蟑螂」超驚悚 業者致歉：停業3天

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恐怖箱？餐桌抽屜一開「整窩蟑螂」狂竄 麻辣鍋業者道歉了

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
民眾前往知名麻辣鍋用餐，卻在餐桌抽屜看見整窩蟑螂。圖／摘自爆料公社
民眾前往知名麻辣鍋用餐，卻在餐桌抽屜看見整窩蟑螂。圖／摘自爆料公社

近日有網友在爆料公社發文，指出自己前往知名的高樓層麻辣鍋用餐，除了餐點跟服務不如預期外，打開桌上小抽屜卻見到「一整窩蟑螂」，令該網友相當傻眼。對此，該餐廳業者表示，此店已於今日（10月31日）停業3天，進行全面清潔消毒、加強環境維護。

根據該名網友的貼文，此間高樓麻辣鍋店餐點與服務都出奇的普通，有些品項覺得油耗味很明顯，也有道菜催了兩次、過了半小時以上才上桌。不過網友也表示「驚悚到睡了一覺起來都還有揮之不去的陰影的是，當打開桌上的小抽屜拿起最後一張衛生紙要擦嘴時，看到了一！整！窩！的！蟑！螂！」

貼文中也指出，該網友立即找服務人員，他說會跟微風投訴，畢竟微風才剛做完除蟲消毒。對於店員的答覆，原PO也相當不滿，認為業者「把衛生與食品安全問題直接甩鍋給百貨，然後招待了一瓶飲料，就當作沒這回事了，這間餐廳到底在想什麼啊！」隨著貼文與蟑螂照片發布後，也立刻引起網友們的熱烈討論，直呼「好噁心」、「看了全身癢頭皮發麻」

對此事件，麻辣鍋所屬的餐飲集團回應，表示集團一直十分重視顧客的用餐體驗，對於未維護好用餐環境造成顧客不愉快的用餐經驗，以及後續處理不足，集團深感歉意也十分重視看待，此店於今日停業3日進行全面清潔消毒加強環境維護，也將針對例行消毒時程與清潔環節重新進行檢討與改善，再次對顧客表達最深的歉意，也感謝顧客的反應回饋，會深刻檢視與教育改善，努力恢復消費者信心。

發文者表示，打開桌上小抽屜，驚見「一整窩蟑螂」。圖／摘自爆料公社
發文者表示，打開桌上小抽屜，驚見「一整窩蟑螂」。圖／摘自爆料公社

餐廳 蟑螂 食品安全

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