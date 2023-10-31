恐怖箱？餐桌抽屜一開「整窩蟑螂」狂竄 麻辣鍋業者道歉了

近日有網友在爆料公社發文，指出自己前往知名的高樓層麻辣鍋用餐，除了餐點跟服務不如預期外，打開桌上小抽屜卻見到「一整窩蟑螂」，令該網友相當傻眼。對此，該餐廳業者表示，此店已於今日（10月31日）停業3天，進行全面清潔消毒、加強環境維護。

根據該名網友的貼文，此間高樓麻辣鍋店餐點與服務都出奇的普通，有些品項覺得油耗味很明顯，也有道菜催了兩次、過了半小時以上才上桌。不過網友也表示「驚悚到睡了一覺起來都還有揮之不去的陰影的是，當打開桌上的小抽屜拿起最後一張衛生紙要擦嘴時，看到了一！整！窩！的！蟑！螂！」

貼文中也指出，該網友立即找服務人員，他說會跟微風投訴，畢竟微風才剛做完除蟲消毒。對於店員的答覆，原PO也相當不滿，認為業者「把衛生與食品安全問題直接甩鍋給百貨，然後招待了一瓶飲料，就當作沒這回事了，這間餐廳到底在想什麼啊！」隨著貼文與蟑螂照片發布後，也立刻引起網友們的熱烈討論，直呼「好噁心」、「看了全身癢頭皮發麻」