贈11萬善款助三總安寧病患 國際獅子會號召獅友捐愛心
為幫助醫院安寧病患，發揮獅子會關懷疾苦，扶弱濟困，人溺己溺，樂於助人的精神，國際獅子會300B2區第三專區第五分區今天捐贈11萬善款給內湖三軍總醫院作為安寧捐助款使用，分區主席游景明指出安寧照護是醫療體系中最重要的一環，盼此次捐助能夠減低病人及家屬安寧醫療上的負擔，提供三總安寧照護助益。
擔任分區主席的游景明指出，台灣已進入中高齡社會，無論在長照還是安寧體系，都是急需資源挹注的醫療產業，三軍總醫院對於安寧照護非常專業，長期投入許多資源於安寧醫療，這次獅子會能夠共襄盛舉，希望能為我國的長照及安寧政策，有更多的幫助。
游景明也特別感謝共同捐助的國際獅子會300B2區總監邱銘乾、駐區總監特別顧問陳志鴻、第三專區主席白清炉、首席顧問蔡美以及第三專區第五分區海山會、土城會、菘豪會所有獅友發揮大愛精神，讓社會更溫馨。
愛心捐款由三軍總醫院少將院長洪乙仁代表授贈，洪乙仁表示他從小時候就知道獅子會長期投入公益活動，至今已數十年，感謝獅子會成員的拋磚引玉，也希望社會各業善心人士能共襄盛舉，將愛心散播給更多需要愛心的人。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言