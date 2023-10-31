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萬聖節竟與節氣相關？ 天文館曝源自兩千多年前西方文明
一年一度萬聖節到來，近期各地陸續辦活動，台北市天文館今天表示，萬聖節由來是兩千多年前居住在愛爾蘭的凱爾特人，認為這天是秋分與冬至的中點，是亡靈與人世交流定為薩溫節（Samhain），大家會穿上奇裝異服來遊行驅鬼，西元8世紀才由天主教會訂為紀念聖人、追思亡者的萬聖節。
天文館說明，春分、夏至、秋分、冬至等四個節氣是地球運行的重要天文分界點，在某些西方傳統裡，四個分至的中點則是與農作漁牧等民生作息有關的跨季日。
天文館表示，除了薩溫節外，還有冬至與春分的中點，2月2日土撥鼠節；春分與夏至的中點，5月1日五一節；以及夏至與秋分的中點：8月1日羊羔節，不過以現代天文曆法精算，這些日子與真正的中點有少許差異，例如11月1日的萬聖節便與秋分及冬至中點的11月7日約有6日之差。
天文館說，古老的凱爾特人還注意到天空中最明亮的星團；金牛座「昴宿星團」會在萬聖夜午夜時分升到最高點，雖然與真正的11月17日有些差異，但仍不失為尋找昴宿星團的好方法，在萬聖節前後的午夜，民眾可以抬頭往天頂方向找找這個美麗星團。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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