男童流感重症住加護病房3天 公費疫苗施打率台北台南落後

疾管署疫情中心副主任李佳琳表示，上周門急診類流感就診人次為7萬4743人次，已連續三周呈下降趨勢，但仍高於前四年同期；流感併發重症通報亦出現略降趨勢。另外，疾管署發言人曾淑慧表示，今年流感疫苗施打狀況比去年好，惟台北、台南兩縣市在各重點族群的接種率街低於全國平均。

上周新增24例流感併發重症（11例A型H1N1、13例A型H3N2），年齡介於未滿10歲至90多歲，發病日介於10月15日至10月26日，其中23例未接種流感疫苗，21例具慢性病史。另新增3例死亡（均為A型H1N1），年齡介於60多歲至80多歲，發病日介於9月19日至10月8日，均具慢性病史，其中1例未接種流感疫苗。

疾管署防疫醫師林詠青說，其中一位重症中部九歲男童，10月上旬接種流感疫苗，10月下旬出現咳嗽症狀，隔天出現發高燒、失去意識、全身抽搐因此前往急診，研判感染流感併發腦炎或腦膜炎，而入住加護病房；男童後續病況改善，三天後出院。

林詠青說，接種流感疫苗約可有三至八成保護力，該個案雖接種有感染流感，但是病情恢復不錯，對於預防重症加劇仍有一定效果。呼籲小朋友、老年人等接種流感疫苗，仍可有效預防重症、死亡風險。

疾管署統計，流感季自今年10月1日起截至10月30日累計100例（53例A型H1N1、46例A型H3N2、1例B型），年齡層以65歲以上長者為多（占55%)，99%未接種流感疫苗，83%具慢性病史；其中死亡8例（3例A型H1N1、5例A型H3N2），均未接種流感疫苗，均具慢性病史。

曾淑慧呼籲，自11月1日起公費流感第二階段對象開打，請符合公費流感疫苗接種資格民眾儘早接種。她也說，流感疫苗今年接種情形跟去年相比較為熱絡，平均接種率為60%，累計接種380萬劑，比去年多10.4萬劑，鼓勵高風險民眾盡速施打，會跟去施打率討論是否擴大流感疫苗施打範圍。

目前四重點族群65歲以上長者、學齡前幼兒、醫事人員、學生的全國平均接種率分別為38.9％、41.4%、57.9%、46.5％。台北市四族群的接種率分別為33.5%、35.8%、50.4%、40.5%；台南的四族群接種率則是38.6%、38.5％、56.9%、40.7%。